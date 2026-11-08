Der FC Barcelona reagiert nach den Laborergebnissen von Sabah FK, die keine Legionellen im Stadionwasser nachweisen. Die Vorwürfe des BVB wurden widerlegt.

Der Konflikt zwischen Borussia Dortmund und dem aserbaidschanischen Gegner Sabah FK um die Wasserqualität im Olympiastadion von Baku hat eine offizielle Klärung erfahren. Die Sportabteilung des aserbaidschanischen Klubs legte nun detaillierte Laborergebnisse vor, die sämtliche Vorwürfe der Dortmunder über unsaubere Duschen in der Arena entkräften. Die Untersuchungen bestätigten, dass das Leitungswasser frei von schädlichen Keimen ist.

Laborbefunde widerlegen BVB-Wasserbehauptungen

Die Verantwortlichen des Olympiastadions in Baku haben erneut Wasserproben entnehmen und von mehreren unabhängigen Laboren analysieren lassen. Die Ergebnisse waren eindeutig: Bei keiner der getesteten Proben wurden Legionellen oder andere pathogene Bakterien nachgewiesen. Diese Daten dienen als direkter Beweis gegen die zuvor von deutscher Seite geäußerten Bedenken regarding der hygienischen Bedingungen in den Umkleidekabinen der heimischen Arena.

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Wortgefecht zwischen Ole Book und Stadionbetreibern

Der Ausgangspunkt dieser Kontroverse liegt in einer Äußerung von Ole Book, dem Sportdirektor von Borussia Dortmund, der kurz nach dem 2:1-Sieg in der Champions League gegenüber der Presse sagte, die Duschen im Hotel seien einladender gewesen als die im Stadion. Book erwähnte, dass der Duschbereich im Stadion nicht ganz so schick aussehe und die Spieler daher das Stadion sofort verließen, um im Hotel zu duschen. Diese als diplomatisch getarnte Kritik wirkte auf die Gastgeber beleidigend und führte zur heutigen Eskalation.

Sabah FK äußerte in einer offiziellen Stellungnahme seine Enttäuschung über diese Aussagen. Man betonte, dass derartige unbegründete Behauptungen ohne Quelle oder wissenschaftliche Grundlage getätigt worden seien. Die Klubleitung verwies darauf, dass die Qualität der Wasserversorgung ständig überwacht werde und keine Gründe für eine Kritik seitens eines deutschen Spitzenklubs bestünden. Die Reaktion zeigt die empfindliche Natur des Vorwurfs im Profisport, wo hygienische Standards direkt mit der Gesundheit der Athleten verknüpft sind.

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Expertenuntersuchungen durch staatliche Stellen

Zur Absicherung der eigenen Position wurden die Wasserproben nicht nur intern, sondern auch von externen Experten geprüft. Zu den beteiligten Instituten gehörte die MediClub-Klinik sowie das Zentrallabor der Staatlichen Agentur für Wasserressourcen in Aserbaidschan. Diese Institutionen gehören zu den anerkannten Prüfstellen in der Region und bestätigen mit ihren Siegeln die Sicherheit der Infrastruktur. Die Betreiber des Olympiastadions wiesen darauf hin, dass die Ergebnisse ihre bisherigen Äußerungen zur Qualität des Versorgungssystems eindeutig stützen.

Unmittelbar nach dem Ende des Spiels hatten die Verantwortlichen in Baku bereits jede Art von Qualitätsmangel zurückgewiesen. Man betonte, dass keine Bedenken bezüglich des Trink- und Duschwassers bestehen. Die jetzige Veröffentlichung der detaillierten Laborbefunde dient nun der vollständigen Entlastung des Hauses und stellt die Kritik der Dortmunder als haltlos dar. Dies unterstreicht die Wichtigkeit evidenzbasierter Kommunikation in internationalen Sportveranstaltungen.

Gezielte Abwehr von Parallelen zum FC Barcelona

In der Stellungnahme von Sabah FK fand sich zudem eine deutliche Anspielung auf einen aktuellen Konflikt in der gleichen Liga. Der Klub lud die Verantwortlichen des Bundesligisten herzlich ein, um sich im Stadion zu duschen, was als Ironie gegen die damaligen Aussagen von Ole Book gemeint war. Besonders auffällig war der letzte Satz der Pressemitteilung: "Der FC Barcelona kann also unbesorgt sein". Diese Passage war eine klare Abwehr gegen die Berichte über mögliche Gesundheitsrisiken, die in Zusammenhang mit der Copa del Rey-Partie gegen Real Madrid kursierten, und nutzte den Fall mit Dortmund, um die eigene Unschuld und die Sicherheit der eigenen Einrichtungen zu betonen.