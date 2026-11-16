Serhou Guirassy zeigt BVB-Speicheltest-Protokoll. Der BVB nutzt seit 2025 Biomarker-Analyse von BIOLYZ zur Überwachung der Spielergesundheit.

Der Stürmer des Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, hat einen seltenen Blick auf die medizinische Vorbereitung der Profis ermöglicht. Auf einem Foto, das er auf seiner Snapchat-Plattform geteilt hat, ist das detaillierte Protokoll eines Speicheltest s zu erkennen, der im Kader des Bundesligisten fester Bestandteil ist. Diese Aufnahme verdeutlicht, wie transparent und systematisch der Sportwart die gesundheitliche Basis der Spieler überwacht.

Praxis des Speicheltests bei Serhou Guirassy

Die von Guirassy eingefangene Anleitung mit dem Titel "Quick Guide to Sample Collection" definiert den genauen Ablauf der Probenentnahme für die Spieler. Auf einem Tablet ist Guirassy mit seinem Namen und der Rückennummer registriert, was die digitale Integration in den Analyseprozess unterstreicht. Der Prozess beginnt mit dem Öffnen eines Probenröhrchens und dem Entnehmen eines sterilen Baumwolltupfers.

Also read Basketball-Star Mario Hezonja (Cleveland Cavaliers/NBA): Einmal BVB-Fan, immer BVB-Fan!

Das Protokoll schreibt vor, den Tupfer exakt 60 Sekunden lang im Mund zu platzieren, um ausreichend Speichelproben zu erhalten. Nach dieser Wartezeit wird das Material wieder in das Röhrchen zurückgeführt und dieses sofort verschlossen. Die Vorgaben enthalten zudem explizite Hinweise auf Prozeduren, die strikt zu unterlassen sind, um die Qualität der Probe zu sichern. Eine derart präzise Vorgabe stellt sicher, dass die gewonnenen Daten medizinisch verwertbar sind.

Technische Analyse durch BIOLYZ

Die Borussia Dortmund arbeitet für diese umfangreichen Analysen mit dem österreichischen Technologieunternehmen BIOLYZ zusammen. Dieser strategische Partnerschaft liegt die Absicht zugrunde, datengetriebene Einblicke in die physiologischen Bedingungen der Sportler zu erhalten. Durch die Nutzung modernster Diagnostik können medizinische Teams die Belastung der Spieler präziser einschätzen als je zuvor.

Advertisement

Der Bundesligist hat das System bereits in der Spielzeit 2024/25 in den Trainingsalltag integriert. Seit Ende 2025 besteht nun eine offizielle Dreijahreskooperation, die den regelmäßigen Einsatz der Technologie garantiert. Diese langfristige Bindung zeigt den hohen Stellenwert, den die Vereinsführung der modernen Leistungsdiagnostik beimisst und wie sehr sie sich auf die langfristige Verfügbarkeit seiner Akteure verlässt.

Umfang der Biomarker-Untersuchungen

Mittlerweile lassen sich aus einer einzigen Speichelprobe des Spielers mehr als 60 verschiedene Biomarker bestimmen. Die Palette der untersuchten Parameter erstreckt sich über verschiedene körperliche und psychische Dimensionen. Dabei werden neben allgemeinen Gesundheitswerten auch spezifische Indikatoren für die Erholung und den Stressabbau ermittelt.

Zu den analysierten Faktoren gehören Hinweise auf Muskelbelastung und potenzielle Muskelschäden, die für die Trainingsplanung essenziell sind. Ebenso fließen Entzündungsreaktionen und Stoffwechselstress in die Auswertung ein, um Übertrainingszustände frühzeitig zu erkennen. Der Hormonstatus sowie der psychische Stresslevel werden ebenfalls ermittelt, da sie direkten Einfluss auf die mentale Leistungsfähigkeit haben. Auch der Schlaf und der Flüssigkeitshaushalt der Spieler unterliegen dieser Kontrolle.

Strategischer Mehrwert im Kadermanagement

Der entscheidende Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Kombination mit vorhandenen Daten. Während GPS-Daten ausschließlich zeigen, welche äußere physische Belastung ein Spieler auf dem Platz absolviert hat, liefern die Speichelwerte zusätzliche Erkenntnisse. Sie offenbaren, wie der Körper eines Athleten auf diese äußeren Reaktionen reagiert und sie verarbeitet. Dies ermöglicht eine individuellere Steuerung von Trainingsintensitäten und Erholungsphasen.

Advertisement

Guirassys visuelle Dokumentation macht die Einfachheit des Prozesses für Außenstehende greifbar. Tupfer hinein, 60 Sekunden Wartezeit, Probe verschließen - so abläuft der Check, der Dortmund tiefe Einblicke in den körperlichen Zustand gewährt. Durch die fortlaufende Überwachung kann das medizinische Personal Verletzungen vorbeugen und die Leistungsspitzen der Profis optimieren, was langfristig für den sportlichen Erfolg im Bundesliga-Alltag entscheidend ist.