Samuel Guirassy und Emre Can zurück, Samuele Inacio verletzt. BVB plant keine Auslands-Winterpause. Details zu Transfergerüchten und Verletzungen.

Borussia Dortmund bereitet sich intensiv auf das entscheidende Duell gegen Arsenal vor, wobei die Personalie für das Spiel von großer Bedeutung ist. Der Sportdirektor Ole Book bestätigte, dass Samuel Guirassy und Emre Can wahrscheinlich wieder im Kader stehen werden. Diese Nachricht kommt als große Erleichterung für das Trainer-Team, da beide Spieler seit geraumer Zeit pausieren mussten.

Verletzungsperspektiven und Kader-Rückkehr

Während die Offensive wieder an Stärke gewinnt, ist die Defensive weiterhin von Ausfällen betroffen. Der 18-jährige Samuele Inacio wird lange auf sein Comeback warten müssen. Er erlitt während des Länderspiels der italienischen U21-Nationalmannschaft gegen Belgien eine Meniskusverletzung, die einen operativen Eingriff erfordert. Ole Book nannte diese Verletzung extrem bitter für den jungen Spieler und das gesamte Team. In den kommenden Monaten wird der Verein dem Talente jede mögliche Unterstützung zukommen lassen, damit er vollständig genesen kann.

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Erwartungsgemäß fehlen auch andere Stammspieler wie Julian Ryerson und Nico Schlotterbeck. Die Rückkehr von Guirassy und Can ist also doppelt wichtig, um die offensive Qualität im nächsten Spiel wiederherzustellen. Die Genesung von Guirassy verlief dabei deutlich schneller als zunächst erwartet. Er konnte bereits wieder in die Mannschaftsaktivitäten integriert werden und steht nun zur Verfügung.

Defensive-Strategie und Transfer-Maßnahmen

Die Suche nach Verstärkungen für die Defensive rückt weiterhin in den Fokus der Verantwortlichen. Laut dem Fachmagazin Kicker sollte sich Borussia Dortmund bereits jetzt nach möglichen Neuerungen für die Rückrunde und die folgende Saison umschauen. Eine konkrete Spur führt dabei zu Linus Gechter vom Hauptstadt-Klub Hertha BSC. Der 22-jährige Defensivspieler ist im Sommer 2027 ablösefrei und gilt als Leistungsträger seiner aktuellen Mannschaft.

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Das Interesse des BVB an Gechter soll nach Berichten gut belegt sein. Die Priorität bei der Personalie liegt vor allem darin, Unsicherheiten im Kader abzubauen. Einige aktuelle Personalien gelten noch als nicht ausreichend verlässlich. Besonders bei den eigenen Talenten Luca Reggiani und Filippo Mane fehlt den Verantwortlichen die volle Überzeugung, in Zukunft konsequenter auf das Duo setzen zu können.

Genesungsverläufe und Trainingslager-Planung

Neben den aktuellen Verletzungen gibt es auch positive Nachrichten von anderen Feldern. Giannis Konstantelias könnte der Schwarz-Gelben bereits früher als gedacht wieder zur Verfügung stehen. Griechische Medienberichte, darunter Sport24.gr, deuten auf eine Rückkehr zwischen Februar und März hin. Dies wäre nur sechs Monate nach seiner schweren Verletzung geschehen, was die Genesung überraschend schnell wirken lässt.

Konstantelias zog sich vor Kurzem einen Kreuzbandriss zu, als er das Knie verdrehte. Damals schien ein Saison-Aus unvermeidbar zu sein, doch nun scheint ein Einsatz in der laufenden Spielzeit wieder wahrscheinlicher. Nach Informationen von BILD läuft seine Rehabilitation besser als geplant. Der 23-Jährige arbeitet rund fünf Tage pro Woche an seinem Comeback, bleibt dabei aber im Fokus der Vereinsverantwortlichen.

Termine und Strategien für das Winter-Training

Die sportlichen Planungen für die Pause weichen von den gewohnten Strukturen ab. Normalerweise absolviert Borussia Dortmund in der kurzen Winterpause ein Trainingslager in Spanien. Dieses Mal sehen die Pläne jedoch anders aus. Ein Auslands-Trainingslager erscheint den Verantwortlichen aufgrund des engen Terminplans nicht mehr sinnvoll. Der Trainingsauftakt findet bereits am 2. Januar 2027 statt.

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Da Borussia Dortmund am 8. Januar mit dem Freitagabendspiel gegen den 1. FC Union Berlin direkt im Wettbewerb fortfährt, bleibt kaum Zeit für eine lange Vorbereitungsphase im Ausland. Deshalb verzichtet die Borussia auf das klassische Trainingslager in Marbella. Diese Entscheidung folgt dem Muster vom Sommer 2026, als es ebenfalls kein klassisches Trainingslager gab, sondern eine Marketing-Tour nach Japan stattdessen im Fokus stand.