Fan-Abteilung des BVB kritisiert Management wegen verspäteter Reaktion auf Kontroverse um Felix Nmecha. Forderung nach frühzeitiger Klärung von Intoleranz.

Felix Nmecha war zum Zeitpunkt der emotionalen Debatte um seinen umstrittenen Jubel auf dem Podium noch nicht anwesend. Der 26-jährige Profi des Borussia Dortmund ( BVB) betrat den Saal der Mitgliederversammlung erst rund eine Stunde nach dem Bericht der Fan- und Förderabteilung. Diese hatten die Diskussion um den Jubel vor zwei Wochen erheblich angeheizt, indem sie eine klare Distanzierung des Spielers und des Vereins von evangelikalen Netzwerken wie "Ballers in God" gefordert hatten.

Elefant im Raum und verspätetes Eingreifen

Tobias Westerfellhaus, Abteilungsleiter der Fan- und Förderabteilung, griff das Thema Nmecha auf der Mitgliederversammlung erneut auf. Er bezeichnete die Situation als einen "Elefanten im Raum" und übte scharfe Kritik an den Verantwortlichen im BVB-Management. Westerfellhaus betonte, dass die Störthemen rund um den Spieler bereits deutlich früher unterbunden werden hätten können. Der Vorwurf zielt darauf ab, dass die Führungsebene nicht frühzeitig auf abweichende Kursen hingewiesen habe.

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Der Abteilungsleiter kritisierte, dass man nicht erst reagiert habe, wenn das Problem bereits eskaliert sei. Stattdessen应有te die Kritik, dass die Verantwortlichen frühzeitig hätten anmerken müssen, dass man vom richtigen Kurs abgewichen ist. Für die Zukunft wünsche sich Westerfellhaus, dass die Bedenken der Fans gehört und ernst genommen werden, bevor Probleme existieren. Viele Konflikte der vergangenen Jahre hätten bereits vor ihrer Entstehung verhindert werden können.

Hintergrund und frühe Warnsignale

Die Spannungen begannen bereits vor dem Wechsel von Felix Nmecha zum BVB im Jahr 2023. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Fanabteilung aufgrund diverser umstrittener Social-Media-Posts des Profis Bedenken geäußert. Die aktuelle Eskalation erfolgte jedoch erst nach dem Doppelpack des Spielers im Ligaspiel gegen Paderborn. Dieses Spiel fand am dritten Spieltag statt und endete mit einer klaren 3:0-Heimsieg für den BVB. Kurz darauf ging die Fanabteilung auf die Verantwortlichen zu.

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In der Berichterstattung wurde jedoch niemand aus der Führungsetage namentlich genannt. Diese umfasst den 67-jährigen Präsidenten Hans-Joachim Watzke, den 57-jährigen Boss Carsten Cramer sowie den 50-jährigen Sportgeschäftsführer Lars Ricken. Die Kritik richtete sich jedoch indirekt gegen diese Personen, da sie für die Kommunikationsstrategie und das Krisenmanagement zuständig sind. Die Frage, ob Nmecha den Jubel künftig unterlassen wird, bleibt offen, obwohl darüber berichtet wurde.

Positionen zu Intoleranz und Toleranzgrenzen

Tobias Westerfellhaus fasste die Haltung der Fanabteilung zur Gesamtdiskussion zusammen. Er stellte fest, dass es in der emotional geführten Debatte keinen Gewinner gibt. Die Grenze der Toleranz wird für Westerfellhaus dort überschritten, wo religiöse Überzeugungen genutzt werden, um Menschen ihre Würde oder Gleichwertigkeit abzusprechen. In solchen Fällen endet für die Fanabteilung die Toleranz gegenüber Intoleranz. Diese klare Position soll nun in die Zukunft der Kommunikation mit dem Verein einfließen, um ähnliche Krisen zu vermeiden.