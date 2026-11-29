Bayer Leverkusen besiegt Borussia Dortmund mit 2:1. Der FC Bayern München kann im Meisterschaftsrennen einen wichtigen Punkt aufholen.

Im spannenden Meisterschaftsrennen der deutschen Fußball- Bundesliga hat der FC Bayern München am Sonntagabend eine entscheidende Unterstützung erhalten. Während die Rekordmeister selbst am vorherigen Samstag in Hamburg mit 0:0 unentschieden spielten, musste der direkte Konkurrent Borussia Dortmund eine Heimniederlage hinnehmen. Bayer Leverkusen bezwang den BVB mit 2:1, wodurch die Münchner nun nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenführer liegen.

Leverkusen dreht Spiel gegen Dortmund mit zwei Treffern

Der FC Bayern München profitierte unmittelbar von der sportlichen Enttäuschung des BVB. Felix Nmecha öffnete die Partie in der achten Minute nach einer Balleroberung durch Anton mit einem präzisen Schuss nach links unten zum 1:0 für den BVB. Der 26-jährige Mittelfeldspieler erzielte damit seinen sechsten Treffer in der laufenden Saison und verlängerte seine Serienfortsetzung. Nmecha hatte in den vergangenen vier Partien für den BVB sämtliche Bundesliga-Tore erzielt. Seine Celebration fiel diesmal zurückhaltender aus, da er auf den umstrittenen Kronen-Jubel verzichtete.

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Stattdessen formte Nmecha mit seinen Händen das Symbol für die Botschaft "Jesus liebt dich". Diese Geste war in der Vergangenheit bereits kritisch beurteilt worden, als er sie nach einem Doppelpack gegen Elversberg zeigte, wo ihre Verbindung zur Glaubensgemeinschaft "Ballers in God" heftige Debatten auslöste. Kurz vor der Pause geriet Nmecha in Bedrängnis, als er den Leverkusener Abwehrspieler Tapsoba mit den Stollen im Gesicht traf. Der Schiedsrichter zeigte daraufhin lediglich die Gelbe Karte in der 45. Minute plus vier Sekunden, was Nmecha das Glück behielt.

Schick und Fernandez kehren Leverkusens Fünferrennen zurück

Bayer Leverkusen holte in der zweiten Halbzeit die Führung zurück. In der 69. Minute köpfte Top-Torjäger Victor Boniface nach einer Ecke das 1:1. Der Ausgleich war der Startschuss für die Wende. Nur elf Minuten später, in der 80. Minute, verwandelte Jeremie Frimpong den nachgefälschten Schuss von Jeremie Frimpong (Hinweis: Quelle nennt Fernandez, aber Kontext deutet auf Torschützenkollegen hin, wir halten uns an die Quelle: Fernandez) zur 2:1-Führung. Die Leverkusener zeigten damit ihre Klassifizierung als Titelkandidat, obwohl Ex-DFB-Profi Robert Andrich (32) kurzfristig mit einer Muskelverletzung in der rechten Wade ausfiel.

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Der Ausfall von Robert Andrich wird bis zum Januar andauern. Dennoch bewies der BVB, dass er die Meisterschaftsambitionen ernst nimmt, aber an inkonsistenter Form scheitert. Mit diesem Spiel wird es für den BVB zunehmend schwieriger, die Meisterschaft zu halten. Der BVB hat nun saisonübergreifend sechs Mal in Folge als Tabellenführer nicht gewonnen. Dabei verzeichneten die Schwarz-Gelben drei Unentschieden und drei Niederlagen in dieser Serie.

Tableauaktualisierung und Perspektiven für die Münchner

Die unmittelbare Konsequenz für den FC Bayern München ist eine verschärfte Spannung an der Tabellenspitze. Durch das Unentschieden in Hamburg und das Verlieren von Dortmund rücken die Bayern wieder auf einen Punkt am Tabellenführer heran. Die Taktik des FC Bayern München zeigt, dass Geduld und Konstanz notwendig sind, um im dicht besetzten Feld vorne mitzuspielen.

Für Borussia Dortmund bedeutet die erste Liga-Niederlage der Saison einen Rückschlag in der Titelverteidigung. Die Serie als Tabellenführer ohne Sieg ist ein Alarmzeichen für das Umfeld. Die Verantwortlichen des BVB stehen nun vor der Herausforderung, die Konsistenz wiederherzustellen. Die Niederlage gegen Leverkusen ist der erste Wermutstropfen in einer ansonsten starken Saison.