Borussia Dortmund hat die Chance auf den Anschluss an den FC Bayern vertan und unterlag Bayer Leverkusen mit 1:2. Nach der frühen Führung von Felix Nmecha drehten Patrik Schick und Ezequiel Fernández das Spiel, während der BVB erstmals eine Saisonniederlage hinnehmen musste und um den verletzten Konstantinos Karetsas bangt.

Titelfavorit BVB?

"Völlig egal, was in München passiert“ Der BVB verspielt gegen Bayer Leverkusen eine Führung und verliert erstmals in dieser Bundesliga-Saison. Zudem sorgen sich die Schwarz-Gelben um Konstantinos Karetsas. Borussia Dortmund hat die Steilvorlage von Bayern München nicht ausgenutzt und sich einen heftigen Patzer geleistet. Der BVB kassierte beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen seine erste Saisonniederlage und liegt lediglich einen Punkt vorFelix Nmecha narrte bei seinem Führungstreffer die gesamte Leverkusener Defensive und blieb vor Mark Flekken ganz cool. Defensiv ließ das Team von Trainer Niko Kovac diesmal aber ungewöhnlich viel zu. Patrik Schick und Ezequiel Fernández drehten das Spiel mit ihren Toren und sorgten dafür, dass Leverkusen als Tabellenfünfter nur noch zwei Punkte Rückstand auf den BVB hat. Zuvor hatte Dortmunds Torhüter Gregor Kobel mehrfach stark pariert.

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Zudem sorgt sich der BVB um Konstantinos Karetsas: . Der Grieche, der in dieser Saison bereits wegen einer Bänderverletzung und Kreislaufproblemen ausgefallen war, humpelte in der 39. Minute mit Schmerzen im rechten Knie vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt führt der BVB bereits – und das war eher glücklich.