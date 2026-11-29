Borussia Dortmund unterliegt im Signal Iduna Park gegen Bayer Leverkusen. Die Niederlage schließt den Lücken zum FC Bayern München auf nur noch einen Punkt.

Der FC Bayern München profitierte nicht von einem Rückschlag des Bundesligakonkurrenten. Borussia Dortmund verlor sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen und verpasste es, den Abstand zum Tabellenführer weiter auszubauen. Nach dem 1:3 scheitert der BVB erneut an der Qualität eines Top-Absteigers und sieht sich nun mit dem Rekordmeister nur noch einen Punkt entfernt.

Schick und Fernández drehen das Spiel

Bayer Leverkusen drehte die Partie durch Tore von Patrik Schick in der 69. Minute und Ezequiel Fernández in der 80. Minute. Die beiden Spieler sorgten dafür, dass die Gäste als Tabellenfünfter nur noch zwei Punkte Rückstand auf den BVB haben. Zuvor hatte Dortmunds Torhüter Gregor Kobel mehrfach starke Paraden gezeigt, konnte das Schicksal am Ende jedoch nicht abwenden.

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Kobel verletzt sich im Duell mit Nmecha

Der griechische Torhüter Gregor Kobel verließ in der 39. Minute das Feld und humpelte mit Schmerzen am rechten Knie vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt führte der BVB noch durch ein Solo von Nmecha, das die gesamte Leverkusener Defensive umging. Der Schweizer war im Tor aktiv, als er mit dem Sprunggelenk umknickte und behandelt werden musste. Im Gegensatz zu Karetsas aus früheren Saisons konnte Kobel den Einsatz jedoch fortsetzen.

Martinez stellt System um gegen BVB

Das Team von Trainer Carles Martinez wirkte frisch und mutig, obwohl der Kader am Donnerstag noch im Europapokal in Kroatien spielte. Neben Silva wurde ein Spieler in die Spitze gebracht, um das System anzupassen. Leverkusen antwortete auf das frühe 1:0 mit mehreren guten Angriffen. Schick vergab eine erste Chance auf den Ausgleich, bevor Kobel den Schuss des Tschechen stark abwehrte. Der Torhüter parierte zudem Bälle von Ibrahim Maza in der 25. Minute und Afonso Moreira in der 31. Minute.

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BVB defizitär trotz Führung

Nach der Pause mühte sich der BVB um mehr Kontrolle, wirkte aber weiterhin nicht souverän. Leverkusen kombinierte sich wiederholt in die Nähe des Dortmunder Strafraums, spielte die Situationen dann jedoch zu ungenau oder zu kompliziert aus. In einer Standardsituation gelang der Ausgleich. Nach einer Ecke von Aleix Garcia köpfte Patrik Schick zum 1:1 ein.

Dortmund verpasst Chancen zur Tabellenführung

Borussia Dortmund konnte den Ausrutscher vom FC Bayern nicht nutzen. Die Niederlage bleibt die erste Saisonniederlage für die Gastgeber. Der Verein liegt lediglich einen Punkt vor dem Rekordmeister aus München, der am Samstag nur ein 0:0 beim Gegner erzielte. Dortmund blieb unter dem Strich chancenlos, nachdem die Defensive gegen die taktische Wand von Carles Martinez nicht stoodhielt.