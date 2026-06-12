BVB verpflichtet Champions-League-Siegerin Manuela Zinsberger

Borussia Dortmund hat mit Manuela Zinsberger eine der erfolgreichsten Torhüterinnen Europas verpflichtet. Die Österreicherin, die mit Arsenal die Champions League gewann, unterschreibt bis 2029 und soll dem BVB-Frauenteam zum Aufstieg in die Bundesliga verhelfen.

Borussia Dortmund sorgt erneut für Aufsehen im Frauenfußball . Der BVB, dessen Frauenteam in der kommenden Saison weiterhin in der 3. Liga antreten wird, hat mit der Verpflichtung von Manuela Zinsberger einen echten Coup gelandet.

Die österreichische Nationaltorhüterin, die über 110 Länderspiele absolviert hat und im Jahr 2025 mit dem FC Arsenal die Champions League gewann, wechselt überraschend nach Dortmund. Zinsberger, die sich im Oktober 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Die 31-Jährige bringt eine beeindruckende Karriere mit: Zweimal wurde sie mit Bayern München deutscher Meister, 2017 erreichte sie mit Österreich das EM-Halbfinale, und 2022 wurde sie zu Österreichs Sportlerin des Jahres gekürt.

Nun soll sie dem BVB mit ihrer Erfahrung helfen, den Traum von der Bundesliga zu verwirklichen.



Die Verpflichtung von Zinsberger ist Teil einer ambitionierten Transferoffensive des BVB. Bereits zuvor hatten die Dortmunderinnen mit Ricarda Walkling, Lara Schmidt (beide Werder Bremen), Ramona Maier, Lena Ostermeier, Jacqueline Meißner (alle Essen) sowie Alexandra Popp (Wolfsburg) hochkarätige Spielerinnen verpflichtet.

Popp, die zweimal die Champions League gewann, hat eine besondere Vorgeschichte mit Zinsberger: Vor dem EM-Viertelfinale 2022 zwischen Österreich und Deutschland hatte Zinsberger in einem Interview gesagt, Popp werde gegen sie nicht treffen. Nachdem Popp dann doch ein Tor erzielte, jubelte sie mit einem Finger auf dem Mund in Richtung Zinsberger. Nun sind die beiden Teamkolleginnen in Dortmund. Die Ex-Nationalspielerin Popp und Zinsberger sollen gemeinsam die junge Mannschaft führen.





BVB-Chefin Svenja Schlenker zeigte sich begeistert von dem Transfer: Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Manuela Zinsberger eine international erfahrene Torhüterin zu verpflichten. Mit ihrer Erfahrung auf höchstem Niveau wird sie eine wichtige Stütze für unser Team sein und einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, unsere sportlichen Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen. Zinsberger selbst betonte die Energie im Verein: Die Vision, etwas Großes zu schaffen, hat mich direkt überzeugt. Ich merke die Energie im Verein.

Hier brennt jede einzelne Seele dafür, das große Ziel Bundesliga zu schaffen. Da möchte ich ein Teil von sein. Ich freue mich darauf, bald auf dem Platz zu stehen und die DNA des Vereins zu spüren.



Mit diesem Kader ist der BVB zweifellos einer der Favoriten auf den Aufstieg in die 2.

Bundesliga. Die Mannschaft wird nicht nur durch die Neuzugänge verstärkt, sondern auch durch die Rückkehr von verletzten Spielerinnen. Trainer Thomas Sulewski hat nun die Qual der Wahl, muss aber auch die Chemie im Team finden. Die Fans in Dortmund sind jedenfalls elektrisiert: In den sozialen Medien wird der Transfer gefeiert, und die Nachfrage nach Dauerkarten steigt.

Der BVB zeigt, dass er es ernst meint mit dem Frauenfußball und bereit ist, in die Zukunft zu investieren. Die Konkurrenz in der 3. Liga, darunter Traditionsvereine wie der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt II, wird gewarnt sein.

Die Saison beginnt im August, und alle Augen werden auf das neue Dortmunder Schlusslicht gerichtet sein





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