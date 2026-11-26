Der BVB führt die Bundesliga an und demonstrierte Stärke gegen Arsenal. Mit neun Schlüsselfaktoren von Trainer Kovac bis zu Bayerns Sorgen könnte die Meisterschaft gelingen.

Borussia Dortmund hat nach zehn Spieltagen die Tabelle angeführt und führt die Bundesliga mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern an. Die Schwarz-Gelben demonstrierten ihre Klasse kürzlich bei einem 1:1-Auswärtsremis gegen den FC Arsenal in England, was unter den Fans neue Hoffnungen auf den ersten Meistertitel seit dem Double im Jahr 2012 unter Jürgen Klopp schürte.

Kovac führt BVB zum Punkteschnitt-Rekord

Nikolai Kovac hat mit dem BVB einen beeindruckenden Punkteschnitt von 2,02 pro Spiel erreicht, was besser ist als die Wertung von Jürgen Klopp, der bei 1,91 Punkten liegt. Dieser Trainer hat gelernt, wie man Spiele gewinnt, und führt die Mannschaft mit strategischer Präzision an, die sich in der aktuellen Saison als äußerst effektiv erweist.

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Die Borussia hat seit dem 3. Mai keine Niederlage mehr hinnehmen müssen, als man in Gladbach mit 0:1 verlor. Bei der Rückkehr an diesen Ort der letzten Pleite holte sich der BVB mit einem 1:0-Sieg die Revanche und zeigte, dass die aktuelle Mannschaft kaum zu knacken ist und eine mentale Stärke entwickelt hat, die für eine Meistermannschaft unerlässlich ist.

Schlotterbeck und Mauer dominieren die Defensive

Gregor Kobel (28) gilt als Lebensversicherung der Titelträume und hält mit sechs To-null-Spielen in den ersten zehn Bundesliga-Partien sowie nur sieben Gegentoren insgesamt ein enormes Niveau aufrecht. Zusammen mit der Abwehr um Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (30) und Jamal Musialas Teamkollegen Gadou bildet er ein Bollwerk, das den Gegnern das Leben schwer macht und Stabilität in der Defensive garantiert.

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Nmecha und späte Tore entscheiden das Spiel

Felix Nmecha (26) hat sich als wichtiger Torjäger etabliert und fünf Bundesliga-Tore erzielt, wobei sein später Treffer in Gladbach den BVB an die Spitze schoss. Der BVB ist dabei der König der späten Tore, da acht der ersten 17 Bundesliga-Treffer in den letzten zehn Minuten fielen, was beweist, dass die Borussia bis zur letzten Minute kämpft.

Bayern zittert um Superstars wie Harry Kane

Während der BVB auf Höhe ist, wächst beim Rekordmeister die Verletzungssorge, da Harry Kane (33) einen Syndesmosebandriss erlitten hat und Michael Olise (24) mit Krücken das Stadion verlassen musste. Diese Probleme könnten dem FC Bayern in der Meisterschaftsrennen schaden und dem BVB indirekt nützen, obwohl noch 24 Spieltage zu absolvieren sind.