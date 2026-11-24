Sehen Sie Borussia Dortmund gegen Arsenal live in der Champions League. Alle Infos zum TV-Sender Amazon Prime, Stream, Startzeit und Tabelle am 24. November.

Borussia Dortmund tritt am Dienstag, den 24. November, im Rahmen des 5. Spieltags der Champions League gegen den FC Arsenal an. Das wichtige Aufeinandertreffen findet in London statt und stellt für die Schwarz-Gelben eine entscheidende Chance dar, sich für die Top 8 des Turniers zu qualifizieren. Für Fans in Deutschland bietet sich die Möglichkeit, das Match exklusiv über Amazon Prime im Pay-TV oder per Livestream zu verfolgen.

Die aktuelle Tabellenkonstellation und Form

Der FC Arsenal führt die Ligaphase der Königsklasse mit 10 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz an. Die Mannschaft unter Trainer Mikel Arteta konnte drei ihrer vier bisherigen Spiele gewinnen. Im letzten Pflichtspiel trennte sich Arsenal in München gegen den FC Bayern München mit einem 2:2-Remis, was die starke offensive Leistung der Gunners unterstreicht, aber auch defensive Schwächen aufzeigen kann.

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Borussia Dortmund steht in dieser Phase unter einem anderen Druck, da das Ziel klar die Positionierung in den Top 8 ist. Die Historie zwischen den beiden Klubs ist kurz, da das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel bereits zwölf Jahre zurückliegt. Damals besiegte Arsenal den BVB zu Hause mit einem klaren 2:0-Sieg im Jahr 2014.

Amazon Prime zeigt das Spiel exklusiv live

Für die Übertragung des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund ist Amazon Prime der alleinige Rechteinhaber im deutschen Markt. Das Unternehmen zeigt das Match exklusiv und live sowohl im Pay-TV als auch digital im Stream. Nutzer benötigen dafür ein kostenpflichtiges Abo bei Amazon Prime, um auf das Ereignis zugreifen zu können.

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Diese Exklusivität bedeutet, dass klassische线sivprogramme in Deutschland keinen Zugang zu diesem specificen Spiel haben. Die Entscheidung von Amazon, solche Top-Spiele zu lizenzieren, hat das Konsumverhalten der Fußballfans nachhaltig verändert und stellt eine neue Ära in der Fernsehberichterstattung dar, die sich stark auf digitale Plattformen verlagert.

Stakeholder-Positionen und historische Einordnung

Mikel Arteta hat beim FC Arsenal einen stabilen Aufwärtstrend etabliert, der sich in der Tabellenführung widerspiegelt. Seine Taktik zielt auf kontrollierten Besitz und schnelle Umschaltspiele ab, was im letzten Spiel gegen Bayern München deutlich wurde. Für Borussia Dortmund ist es entscheidend, aus der Londoner Partie Punkte mitzunehmen, um die Qualifikation für die nächste Runde nicht zu gefährden.

Die Spieler beider Mannschaften stehen unter hoher Beobachtung, da jede Niederlage in der Gruppenphase schwer wiegt. Die Motivation ist bei beiden Seiten extrem hoch, da die Top 8 den direkten Einstieg in die K.O.-Phase bedeuten. Die Spannung wird auch durch die persönliche Historie der Trainer und Spieler getrieben, die sich gegenseitig kennen.

Realweltliche Auswirkungen und nächste Schritte

Für die Fans bedeutet das Spiel eine direkte Konfrontation mit dem aktuellen Tabellenführer. Die Auswirkungen auf die Tabellenposition sind enorm, da ein Sieg für Dortmund den Traum von der direkten Qualifikation wiederbeleben würde. Ein Unentschieden oder eine Niederlage würde die Situation erheblich erschweren.

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Am 5. Spieltag der Champions League wird somit nicht nur um drei Punkte gekämpft, sondern um die Zukunft der Saison für beide Vereine. Die Aufmerksamkeit der Medien und der Fans richtet sich voll auf dieses Duell in London, das als einer der Höhepunkte des europäischen Vereinsfußballs in dieser Woche gilt.