BVB-Wende in Lissabon: Kovacs Ansprache und die zweite Halbzeit-Explosion

Borussia Dortmund kämpfte sich im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Sporting Lissabon von einer schwachen ersten Halbzeit zu einem 3:0-Sieg zurück. Die Wende gelang durch eine präzise Ansprache von Trainer Niko Kovac, die die Borussia zum mutigen und spielfreudigen Auftritt in der zweiten Halbzeit motivierte.

Während der Pause präsentierte Kovac seinen Spielern drei Videos, die Momente aus der ersten Halbzeit zeigten, die ihm nicht gefallen hatten. Daraufhin forderte er in seiner Ansprache mehr Tempo, weniger Ballkontakte und eine höhere Aggressivität. Kovac betonte, dass die Mannschaft einfach viel schneller Fußball spielen müsse. Ballsicherheit sei wichtig, aber sie könnten auch schnell den Ball zirkulieren lassen, mit wenig Kontakten. Dadurch komme man oft besser aus Stresssituationen raus. Diese klare Ansage zeigte Wirkung: Der BVB trat im zweiten Durchgang mit einer völlig anderen Mentalität auf – mutig, laufstark und zielstrebig. Sportchef Lars Ricken lobte die zweite Halbzeit wie folgt: „Als wäre da eine Handbremse gelöst worden: extrem mutig, laufstark – und die Spielfreude war plötzlich da.“Der 3:0-Sieg war besonders erfreulich, da der Einfluss von Kovac auf die Mannschaft anerkannt wurde. „Es ist beeindruckend, wie die Mannschaft bis zum Schluss durchgehalten hat. Sie hat eine Mentalität, eine Körperlichkeit und eine Aggressivität gezeigt. Das ist alle Achtung wert“, so der Trainer. Dank der zweiten Halbzeit hat der BVB nun beste Aussichten, sich für das Champions-League-Achtelfinale zu qualifizieren. Niko Kovac bleibt aber bescheiden: „Es ist erst Halbzeit in diesem Duell“, hob der Trainer hervor und erinnerte daran, dass noch viel Arbeit vor der Mannschaft liegt.





