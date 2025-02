BVB will in Bochum nach Champions-League-Sieg die Bundesliga-Form finden

Nach dem wichtigen Sieg in den Champions-League-Playoffs gegen Sporting Lissabon soll der BVB nun auch in der Bundesliga punkten. Trainer Niko Kovac setzt auf die starke Leistung der Mannschaft und hofft auf einen Sieg gegen den Tabellenletzten Bochum.

Nach dem ersten Sieg unter Neu-Trainer Niko Kovac (53) soll nun der erste Erfolg in der Bundesliga her. In den Champions-League-Playoffs konnte Kovac mit 3:0 in Lissabon gewinnen. Zuvor hatte es in der Liga einen 1:2-Fehlstart gegen Stuttgart gegeben. Was sich Dortmund von Nagelsmann abgeschaut hat Neuer Trainer, neue Strukturen! Seit 12 Tagen ist Niko Kovač (53) im Amt beim BVB . Seine klare Zielsetzung: das Erreichen der Champions League .

Der neue Trainer hat die Mannschaft mit einem 3:0-Sieg gegen Sporting Lissabon am Dienstagabend bereits in den Playoffs der Champions League erfolgreich in die nächste Runde geführt. Dank einer starken zweiten Halbzeit durfte der neue Trainer seinen ersten Sieg feiern. Kovac: „Man kann nicht hierherkommen und Sporting direkt an die Wand spielen. Wir haben im ersten Durchgang aber viel zu langsam Fußball gespielt. Nach der Pause haben wir das Balltempo erhöht und fantastische Tore herausgespielt.“ Weiter meint Kovac: „Die Mannschaft hat Körperlichkeit und Mentalität gezeigt. Am Wochenende haben wir das nächste wichtige Spiel in Bochum, da müssen wir wieder Vollgas geben!“ Das Hinspiel in Bochum konnte der BVB übrigens gewinnen. Unter Ex-Trainer Nuri Şahin (36) gab es am 5. Spieltag ein 4:2 vor heimischer Kulisse. Für Tabellenschlusslicht Bochum geht es ums nackte Überleben. Der VfL steht nach 21 Spieltagen mit 11 Zählern auf Rang 18. Seit vier Spielen wartet man in Bochum auf einen Sieg. Von den letzten sechs Bundesliga-Duellen konnte nur gegen St. Pauli (1:0) ein Erfolg gefeiert werden





