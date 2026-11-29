Borussia Dortmund steht in der Bundesliga oben und redet trotzdem nicht vom Titel. Trainer Niko Kovac weiß aus seiner Münchner Zeit, warum das klug ist.

selbst in der Hand, einen Mitkonkurrenten im direkten Duell zu schlagen und den Vorsprung auf vier Punkte auszubauen. Trompeten werden sie anschließend so oder so nicht.

Aus gutem Grund. BVB-Trainer Niko Kovac hat die Linie am Freitag vorgegeben.

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„Es ist völlig egal, was in München passiert“, sagte er, und: „Wir bleiben bei uns. “ Als ein Reporter nach Jamal Musiala fragte, : „Du legst mir ja Sachen in den Mund. Das ist ja Wahnsinn.