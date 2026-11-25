Beim Tabellenführer Arsenal kämpfte sich Borussia Dortmund nach einer schwachen Anfangsphase zurück. Trotz der Dominanz der Gastgeber und der Führung durch Viktor Gyökeres erzielte der BVB das Anschlusstor und sicherte sich wertvolle Punkte für die Champions League.

Beier und Gadou. Arsenal drückt, Dortmund leidet und nimmt doch einen Punkt aus London mit. Beim 1:1 zeigt der BVB seine Widerstandskraft.

Ein 19-Jähriger ragt heraus, die Gastgeber verzweifeln. Für Trainer Niko Kovac ist es der nächste Schritt nach vorne. Nichts ging. Arsenal drückte Borussia Dortmund tief in die eigene Hälfte, provozierte Ballverlust über Ballverlust.

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Der Tabellenführer der Premier League hatte leichtes Spiel mit dem Tabellenführer der Bundesliga. Die Dominanz war atemberaubend, der Führungstreffer durch Viktor Gyökeres folgerichtig. Bei seinem Traumtor aus 20 Metern hatte Nationalspieler Felix Nmecha beste Sicht.

Er begleitete ihn trabend, sah zu, wie der Ball sich in einem Bogen über BVB-Torhüter Gregor Kobel senkte. Dortmund bekam kaum Luft zum Atmen. Arsenal hatte fast 75 Prozent Ballbesitz, die Ballbesitzpassagen der Dortmunder beschränkten sich auf Sekunden bis zum nächsten Ballverlust in der eigenen Hälfte. Es gab keinen Ausweg.

"Wir hatten extrem schwache erste 15 Minuten, wo wir uns sehr wenig getraut haben", sagte Kapitän Nico Schlotterbeck. Er konnte die Worte gelassen aussprechen. Denn danach trauten sie sich immer mehr. Ganz langsam gewannen sie im Mittelfeld Kontrolle.

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Dort dosierte Sommerneuzugang Joey Vermaan das Tempo, verteilte Bälle. Nicht immer nutzten sie die Türen, die ihnen die hoch pressenden Gastgeber hinter ihren ersten Reihen öffneten. Aber sie sahen sie und bereiteten sich vor. Borussia Dortmund ist keine Mannschaft der ersten Halbzeit.

Am Ende ging alles. Arsenal verzweifelte. Dortmund eroberte beim 1:1 einen Punkt in der Festung Emirates. Mit nunmehr zehn Punkten hat der Bundesligist weiterhin die Chance, die Ligaphase der Champions League unter den besten acht Teams abzuschließen und die Playoffs zu vermeiden.

Gelungen war der Mannschaft von Niko Kovac das mit einem Meisterwerk der Resilienz.

"Das Spiel ist ein Ausrufezeichen", schwärmte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken von seinen Ergebnismaschinen. Als die Gastgeber in der Schlussphase auf den Siegtreffer drängten, schmissen sich die Verteidiger Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck und der überragende Joane Gadou in die Bälle, die in hoher Dichte in Richtung Kobel flogen. Nach 90 Minuten verzeichneten die Gunners 30 Torschüsse, nur vier davon gingen jedoch auch aufs Tor.

Wie einst im Halbfinale der Champions League im Frühjahr 2024 gegen Paris Saint-Germain erspielte der BVB sich dieses Matchglück mit großer Leidenschaft. Nicht an diesem Abend, nicht gegen uns, signalisierten sie, die sie so dreckig zu bespielen sind.

"Wir haben sie ein bisschen mit Intensität geknackt", sagte Kapitän Schlotterbeck im Anschluss. "Das ist ein richtig guter Punkt, es war eine richtig geile zweite Halbzeit. Respekt an die Mannschaft, an den Trainer", schwärmte Mats Hummels auf Prime. Der ehemalige Verteidiger des BVB wusste, wovon er sprach.

Der BVB hatte sich nach dem überwältigenden Start der Gunners an diesem Dienstag im Norden Londons in das Spiel zurückgekämpft, Meter um Meter gewonnen, erst einen Handelfmeter verwehrt bekommen, sich nicht lange damit aufgehalten und war dann in der 55. Minute durch Maximilian Beier zum Ausgleich gekommen. Gadou verteidigte aggressiv nach vorne, schnappte sich den Ball in der eigenen Hälfte.

Er schüttelte den ehemaligen Düsseldorfer Christos Tzolis ab, hatte das Feld offen vor sich, fand Beier, der mit einem Haken das Tor für seinen linken Fuß öffnete. Vom Sechzehner schloss er flach ins rechte Eck ab. Ein Tor, das zum großen Teil dem erst 19-jährigen Verteidiger Gadou gehörte.

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Der hatte bereits gegen Ende der ersten Halbzeit seine anfängliche Schüchternheit abgelegt, war kurz vor der Pause über den rechten Flügel nach vorne gestürmt und hatte mit einem listigen Schuss aus spitzem Winkel beinahe das 1:1 erzielt. Arsenal-Torhüter Kepa Arrizabalaga, der Vertreter des verletzten David Raya, hatte sein offenes Tor gerade noch mit einer eingesprungenen Parade verteidigen können. Joey Vermaan zeigte erneut eine starke Leistung in der Zentrale. Nach Beiers Ausgleich reagierte Arsenal mit Wut.

Einen Kopfball des früheren Leverkuseners Piero Hincapié aus kurzer Distanz parierte Kobel stark. Die Partie war komplett offen. Auch Dortmund wollte den Sieg. Kovac brachte mit Serhou Guirassy und Konstantinos Karetsas frische Offensivkräfte.

Jobe Bellingham traf sogar zur vermeintlichen BVB-Führung. Der Engländer stand jedoch knapp im Abseits. Spät im Spiel traf Gyökeres für Arsenal das freie Tor aus fünf Metern nicht. Dortmund freute sich über den Punkt, Arsenal haderte und war fassungslos.

"Natürlich haben wir das Gefühl, dass wir uns mehr belohnen sollten, wenn wir so eine Leistung zeigen", sagte Trainer Mikel Arteta. "Das ist auf der einen Seite fehlendes Glück, auf der anderen Seite müssen wir unsere Chancen besser verwerten. Wir waren überlegen und dominant. Es war großartig anzusehen.

Aber es war unglaublich, dass der Ball einfach nicht im Netz landen wollte. Ich weiß nicht, ob es an unserer Mentalität liegt. Es war auch Pech im Spiel. Aber wie zur Hölle konnten einige dieser Bälle nicht im Tor landen?

" Es waren Fragen, die Arsenal stellen konnte, weil die Dortmunder Ergebnismaschinen an diesem Abend in London auch auf internationaler Bühne Ansprüche anmeldeten. Der BVB ist unter Kovac zu einer Mentalitätsgemeinschaft herangewachsen.

"Wer fleißig arbeitet, hat Erfolg, und wer Erfolg hat, wächst, und wir wachsen", sagte der in Berlin geborene Kroate. "Es ist noch nichts erreicht. Wir sind zwar im Moment ganz gut 'on track', aber wir sind noch weit weg vom Ziel", sagte er.