BVerfG lehnt Klage der Kabelnetzbetreiber Willytel und Rehnig ab

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerden der Kabelnetzbetreiber Willytel, Rehnig und Ziegelmeier zurückgewiesen und das Sonderkündigungsrecht gestützt.

Das Bundesverfassungsgericht hat in Karlsruhe die Verfassungsbeschwerden dreier Kabelnetzbetreiber abgewiesen und damit die gesetzliche Grundlage für Sonderkündigung en von Fernsehverträgen bestätigt. Gerichtspräsident Stephan Harbarth erklärte am Karlsruher Sitz des Gerichts, dass der Gesetzgeber bei der Reform des Telekommunikationsrechts die verfassungsrechtlichen Grenzen seines Gestaltungsspielraums noch nicht überschritten habe.

Ablehnung der Verfassungsbeschwerden

Der Erste Senat des Gerichts hat die Klagen der Unternehmen Willytel, Rehnig Breitbandnetze & Kabelfernsehen GmbH sowie Ziegelmeier GmbH zurückgewiesen. Die Richter stellten fest, dass der Eingriff in die Eigentums-, Berufs- und Handlungsfreiheit der Anbieter verhältnismäßig ist. Richter Harbarth betonte zwar, dass die Belastung für die Netzbetreiber in der Gesamtschau erheblich sei, dies rechtfertige jedoch keine Verfassungswidrigkeit des Gesetzes. Die Klageschrift trug die Aktenzeichen 1 BvR 1803/22.

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Reform des Nebenkostenprivilegs

Ursprung der rechtlichen Auseinandersetzung war die Abschaffung des sogenannten Nebenkostenprivilegs im Telekommunikationsrecht. Bisher wurden Fernsehverträge häufig vom Vermieter im Namen aller Mieter geschlossen und die Kosten über die Betriebskostenabrechnung umgelegt. Mit der gesetzlichen Neuregelung entfiel diese Praxis. Zugleich trat ab dem 1. Juli 2024 eine Sonderkündigungsregelung in Kraft. Diese Regel ermöglichte es Vermietern, bestehende Sammelverträge fristlos zu kündigen, ohne dass die Anbieter einen Anspruch auf Schadenersatz hatten.

Kritik der Unternehmen Willytel und Rehnig

Die Kläger sahen ihre verfassungsrechtlich garantierten Freiheitsrechte durch die Gesetzgebung stark beeinträchtigt. Das Hamburger Regionalunternehmen Willytel sowie die beiden bayerischen Firmen Rehnig Breitbandnetze & Kabelfernsehen GmbH und Ziegelmeier GmbH argumentierten, dass sie alle negativen Folgen des Wegfalls des Privilegs alleine tragen müssten. Die Unternehmen kritisierten, dass der Staat die wirtschaftlichen Lasten einseitig auf die Privatwirtschaft abgewälzt habe und keine angemessenen Ausgleichsmechanismen vorgesehen waren.

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Urteilsverkündung in Karlsruhe

Bei der offiziellen Urteilsverkündung erklärte Stephan Harbarth, dass die getroffenen Maßnahmen zwar an die Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen stießen, diese aber nicht überschritten wurden. Der Eingriff in die Eigentumsgarantie der Telekommunikationsunternehmen sei zwar gravierend, aber im Interesse der Mieterfreiheit und des Wettbewerbs auf dem Markt gerechtfertigt. Das Gericht wies darauf hin, dass der Gesetzgeber einen weiten Spielraum bei der Ausgestaltung des Wettbewerbsrechts hat.

Konsequenzen für den Markt

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bedeutet eine klare Absegnung der aktuellen Regelung durch die höchste Rechtsinstanz. Die Kabelnetzbetreiber müssen nun mit dem Verlust ihrer vertraglichen Bindungen an Mieter leben. Zukünftig werden Vermieter selbst entscheiden müssen, ob sie Fernsehen anbieten wollen. Die betroffenen Unternehmen können gegen dieses Urteil keine weiteren Rechtsmittel einlegen, da es sich um eine endgültige Entscheidung des Gerichts handelt.