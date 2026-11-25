Zwei Jahre nach dem Stabilitätscorso der BVG steigen die Zuverlässigkeitswerte, doch leichte Einbrüche bei U-Bahn und Straßenbahn zeigen neue Herausforderungen.

Zwei Jahre nach der strategischen Neuausrichtung hat die Berlin er Verkehrsbetriebe ( BVG) ihre zwischenzeitliche Bilanz zum Motto "Stabilität vor Wachstum" vorgelegt. Das Ziel des Landesunternehmens war es, das Alltagsgeschäft innerhalb von drei Jahren zu stabilisieren, anstatt das Netzangebot auszuweiten oder die 2023 beschlossene Reduzierung des Busverkehrs vollständig zu kompensieren. Die nun veröffentlichten Zahlen belegen einen erheblichen Erfolg bei der Kernkompetenz des Unternehmens.

Zuverlässigkeit der U-Bahn steigt signifikant

Die Zuverlässigkeit der U-Bahn in Berlin stieg von einem Ausgangswert von 91,6 Prozent auf nunmehr 98,2 Prozent an. Diese Kennzahl gibt exakt an, wie viele der laut Fahrplan vorgesehenen Fahrten tatsächlich durchgeführt werden konnten. Der zuvor beobachtbare Einbruch der Pünktlichkeit war maßgeblich auf die extreme Unzuverlässigkeit des überalterten Fuhrparks zurückzuführen. Inzwischen wurden in beiden Netzteilen, dem Kleinprofil (U1 bis U4) und dem Großprofil (U5 bis U9), zahlreiche Neubauzüge in den Betrieb genommen, was die Stabilität des Systems deutlich erhöhte.

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Leichter Rückgang durch Brand im Wittenbergplatz

Trotz der positiven Gesamttendenz zeigt die Erfolgskurve der BVG einen leichten Abwärtstrend, der seit dem ersten Quartal 2026 beobachtet wird. Innerhalb dieses Jahres sank die Zuverlässigkeit um 0,4 Prozentpunkte. Die BVG führt diesen Rückgang im Wesentlichen auf den Brand in einem Technikraum im U-Bahnhof Wittenbergplatz Mitte September zurück, der die Linien U1 sowie Teile der U2 und U3 tagelang lahmlegte. Ein Unternehmenssprecher betonte, dass Schwankungen im Nachkommabereich immer vorkämen und nicht überbewertet werden müssten.

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Straßenbahn stabilisiert sich trotz Baustellen

Bei der Straßenbahn lag der Betrieb bereits im Jahr 2025 stabil, weist jedoch zuletzt ebenfalls eine minimale Verschlechterung auf. Die aktuelle Zuverlässigkeit beträgt dort 99,1 Prozent, verfehlt damit aber den im Verkehrsvertrag mit dem Land vorgegebenen Sollwert von 99,7 Prozent. Verantwortlich für diese Diskrepanz sind laut Sprecherangaben eine Vielzahl von Baustellen im Netz, die den zusätzlichen Personalbedarf zurzeit nicht vollständig abgedeckt werden können. Ein zwischenzeitlicher Fahrermangel gilt indes als deutlich gelindert, nachdem die BVG von Januar bis September dieses Jahres 1135 neue Kolleginnen und Kollegen einstellte. Davon entfielen 827 Stellen auf den Fahrdienst. Damit wurden bereits 81 Prozent der geplanten externen Einstellungen bis zum dritten Quartal erreicht, wobei durchschnittlich 45 Bewerbungen auf jede Stellenausschreibung entfielen. Die Fluktuation ist mit 89 Prozent nach zwei Jahren gering, und die Krankenquote sank seit dem Kurswechsel um rund zehn Prozent.