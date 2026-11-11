BVG Clubnacht: Geheime U-Bahn Location für DJ Daddy Trance und Berlin Freedom Week

Die BVG verwandelt eine geheime U-Bahn Station am 12. November in einen Dancefloor. Internationale DJs wie DJ Daddy Trance spielen bei der Berlin Freedom Week.

Die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) planen eine außergewöhnliche Veranstaltung, die den regulären Betrieb der Stadt mit einer exklusiven Clubnacht verbindet. Am Freitagabend, dem 12. November, wird ein bisher unbekannter Standort des Unternehmens für wenige Stunden zu einem tanzbaren Ort umfunktioniert. Die BVG gibt bekannt, dass sich dieser geheime Ort in der Nacht vom 12. auf den 13. November in einen besonderen Dancefloor verwandeln soll.

Geheimnisvolle U-Bahn Location als Eventort

Der genaue Standort bleibt vorerst ein streng gehütetes Geheimnis der BVG. In der offiziellen Ankündigung wird lediglich angedeutet, dass dort, wo sonst die U-Bahn ihre Runden dreht, in dieser Nacht die Beats die Kontrolle übernehmen. Der normale Fahrgastbetrieb im gesamten Netz der BVG wird durch diese Sonderveranstaltung nicht beeinträchtigt oder unterbrochen. Interessierte können sich über eine Webseite für die Teilnahme anmelden, wobei die genauen Koordinaten erst nach der Auswahl bekannt gegeben werden.

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Internationale DJs als musikalische Attraktion

Für die musikalische Untermalung sorgen zwei international renommierte Künstler, die von der BVG speziell für dieses Event ausgewählt wurden. Auflegen werden laut Angaben des Unternehmens Marlon Hoffstadt, besser bekannt unter seinem Künstlernamen DJ Daddy Trance, sowie das Duo Funk Tribu. Diese DJs sind dafür bekannt, Energie und internationale Clubkultur in ihre Sets einzubringen, was perfekt zum Konzept der Veranstaltung passt.

Losverfahren und Benachrichtigung der Gewinner

Nicht jeder Interessent erhält automatisch Zutritt zu dieser einmaligen Party. Es findet ein Verlosungsverfahren statt, bei dem die Teilnehmer per E-Mail benachrichtigt werden. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt am Donnerstagmorgen, dem 12. November. Nur den ausgewählten Gewinnern werden die Details zum Treffpunkt und zur Entry mitgeteilt. Das Motto lautet dabei: Wir fahren mit der U-Bahn zu einem geheimen Ort, wobei die spezifischen Informationen nur den Teilnehmern zugänglich gemacht werden.

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Kulturelles Statement im Rahmen der Freiheit

Die Veranstaltung ist fest eingebettet in den Kontext der Berlin Freedom Week. Laut Aussage der BVG soll das Event ein besonderes Zeichen für Freiheit, Vielfalt und die lebendige Berliner Clubkultur setzen. Dies unterstreicht die Bedeutung der Musikszene in der Hauptstadt und zeigt, wie Infrastrukturunternehmen kulturelle Räume schaffen können. Die Grenzen zwischen öffentlichem Nahverkehr und privater Unterhaltung werden hier temporär aufgehoben.

Zeitlicher Ablauf und Dauer der Party

Die eigentliche Partyzeit ist klar definiert und dauert von 0 Uhr bis 3 Uhr morgens. Diese drei Stunden sollen genutzt werden, um die Atmosphäre eines exklusiven Clubs in einer sonst funktionalen Umgebung zu erleben. Nach Ende der Veranstaltung kehrt der Standort wahrscheinlich in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Die BVG betont, dass dies eine einmalige Aktion ist, die nicht regelmäßig stattfindet, sondern als spezielles Highlight innerhalb der Berlin Freedom Week konzipiert wurde.