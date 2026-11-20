Die BVG meldet deutliche Fortschritte bei der Personalstärke und Fahrtausfällen. Nach 1135 Neueinstellungen sinken die Störungsquoten im Busverkehr spürbar.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verzeichnen eine signifikante Verbesserung ihrer Personalsituation nach Jahren der Krise. Für das Jahr 2025 stehen dem Unternehmen rund 7.200 Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung. Im Vergleich zu 2024, als noch 6.910 Mitarbeiter im Fahrdienst tätig waren, hat sich der Bestand deutlich erhöht. Diese Zahlen wurden offiziell im September veröffentlicht.

Erheblicher Anstieg der Personalstärke

Die Personalabteilung der BVG hat bis Ende September 1.135 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Darunter befinden sich 827 Beschäftigte speziell für den Fahrdienst. Dies entspricht einem Plus von 58 Stellen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Zulauf an neuen Mitarbeitern trägt direkt zur Stabilisierung des Betriebs bei.

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Die gestiegene Zahl an verfügbaren Fahrkräften wirkt sich unmittelbar auf die Zuverlässigkeit des Verkehrs aus. Im Busverkehr ist die Quote der personenbedingten Ausfälle drastisch gesunken. Die aktuellen Werte liegen nur noch bei einem Viertel des Vorjahresniveaus. Dieser Rückgang ist ein zentraler Indikator für die wiederhergestellte operative Stabilität.

Unterschiedliche Trends im Schienenverkehr

Bei der U-Bahn zeigt sich ebenfalls ein positiver Trend. Hier gibt es einen leichten Rückgang der Ausfälle durch Personalmangel. Die Straßenbahn hingegen verzeichnet einen leichten Anstieg der Störungsquote. Der Grund dafür liegt in einem erhöhten Personalbedarf, der durch Baustellen im Streckennetz entsteht. Dieser Bedarf kann aktuell nicht vollständig gedeckt werden.

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Die Baustellen im Straßenbahnnetz stellen eine spezifische Herausforderung dar. Sie führen dazu, dass mehr Fahrer für Umleitungen oder Streckenverzögerungen benötigt werden. Da diese Kapazitäten fehlen, steigt die Ausfallquote trotz der allgemeinen Personalaufstockung leicht an. Die BVG ist bemüht, diesen Engpass durch gezielte Planung zu lösen.

Strategiewechsel unter Führung von Henrik Falk

Vor zwei Jahren hat BVG-Chef Henrik Falk einen klaren Kurswechsel eingeleitet. Die Priorität lag zunächst nicht auf dem Ausbau des Angebots, sondern auf der Stabilisierung der bestehenden Infrastruktur. In den Jahren zuvor hatte das Unternehmen mit einem veralteten Fuhrpark und akutem Personalmangel zu kämpfen.

Diese Krisensituation führte dazu, dass der Busverkehr reduziert und Linien herausgenommen wurden. Der U-Bahnverkehr war zudem stark von Ausfällen und Verspätungen geprägt. Der Fokus auf Stabilisierung sollte diese negativen Entwicklungen stoppen. Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass diese Strategie Früchte trägt.

Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Flotte

Um die erzielten Fortschritte abzusichern, investiert die BVG weiter massiv in Fahrzeuge und Infrastruktur. Bis Ende September flossen bereits 660 Millionen Euro in diese Maßnahmen. Dieser Betrag übersteigt die gesamten Investitionen des Jahres 2025, die bei 590 Millionen Euro lagen.

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Ausblickend plant das Unternehmen für das Jahr 2026 rund eine Milliarde Euro an Investitionen. Dieses Budget soll gezielt den Fortbestand der Verbesserung sichern. Parallel dazu wird die Fahrzeugflotte kontinuierlich erneuert. Seit September 2025 sind rund 310 neue U-Bahn-Wagen der Baureihen J und JK in Betrieb gegangen.

Diese Flottenerneuerung unterstützt die betriebliche Stabilität zusätzlich. Neue Fahrzeuge reduzieren technische Ausfälle, die nicht personenbedingt sind. Die Kombination aus mehr Personal und neuer Technik soll den Berliner ÖPNV langfristig zuverlässiger machen. Die BVG bleibt damit auf dem eingeschlagenen Kurs der Stabilisierung.