Die Berliner Verkehrsbetriebe lassen ihre Beschäftigten die neue Dienstkleidung im Alltag prüfen. Die Einführung der Kollektion ist ab 2028 geplant.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen ihre Mitarbeiter mit neuer Dienstkleidung ausstatten. Am Dienstagvormittag probierten BVG-Beschäftigte auf dem Bahnsteig der U9 am Bahnhof Zoologischer Garten erstmals Teile der neuen Kollektion an. Zu den Stücken gehören eine Lederjacke, eine Anzugweste und sogar Kleider für das Fahrpersonal.

Der Designer der Kollektion ist in der Modewelt kein Unbekannter. Er ist für seine Shows bei der Berlin Fashion Week bekannt und bei internationalen Stars wie Céline Dion und Heidi Klum beliebt. Ob seine Entwürfe später im Berliner Nahverkehrsalltag getragen werden, entscheiden jedoch die BVG-Beschäftigten selbst mit.

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Neue BVG-Dienstkleidung wird im Praxistest geprüft

Die neue BVG-Dienstkleidung wird vor der Einführung in einer zweimonatigen Testphase im Alltag erprobt. Während dieser Zeit sollen die Uniformen möglichst häufig gewaschen und die Reißverschlüsse intensiv genutzt werden, um Mängel frühzeitig zu erkennen.

Die Beschäftigten werden außerdem per Fragebogen um Feedback gebeten. Ihre Rückmeldungen sollen zeigen, an welchen Stellen die Kollektion noch nachgebessert werden muss. Beim Anprobieren ging es zudem um den ersten Eindruck, die Bequemlichkeit, die Bewegungsfreiheit und die Belastbarkeit im jeweiligen Arbeitsbereich.

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Die Sicherheitsmitarbeiterin Marie Kostic, die seit sechs Jahren bei der BVG tätig ist, testete eine dicke schwarze Jacke mit gelben Reflektoren auf der Brust. Sie lobte besonders die Handschlaufen an den Ärmeln, die sie vor allem im Winter schätzt. Die großen Brusttaschen fand sie ebenfalls praktisch, weil das Personal oft viel mitführen muss.

Kostic vermisste allerdings die gefütterten Hosen der alten Kollektion, die es in der neuen Auswahl nicht mehr gibt. Dieser Punkt zählt für sie zu den Minuspunkten der neuen Linie.

Meinungen der Beschäftigten und der BVG-Führung

Die Busfahrerin Patricia Gagern trug ein körperbetontes schwarzes Kleid mit kurzen Ärmeln und zeigte sich mit dem Schnitt und dem Stoff zufrieden. Nach ihren Angaben hatten die bisherigen Röcke beim Fahren oft hochgerutscht, außerdem habe das Unterfutter gekratzt. Sie begrüßte, dass die BVG nun Kleider anbietet, die es bisher im Unternehmen nicht gab.

Gagern bemängelte jedoch, dass dem Kleid eine Brusttasche für Kleinigkeiten fehlt, die sie täglich bei sich trägt. Der Tramfahrer Manuel Kristen probierte eine schwarze Lederjacke, eine Anzugweste mit langärmligem Hemd und eine Cargo-Hose mit 17 Taschen aus. Er sagte voraus, dass die Lederjacke der Renner werden wird, und sieht im Vergleich zur alten Dienstkleidung eine deutliche Verbesserung.

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BVG-Vorständin für Betrieb und Personal Jenny Zeller-Grothe betonte am Dienstag die Bedeutung der Beteiligung der Belegschaft. Nach ihren Worten wird die Kleidung mit den Kolleginnen und Kollegen und für sie entwickelt, weil diese am besten wissen, wo was gebraucht wird und was gut funktioniert. Sie lobte die kleinen Details der Kollektion ausdrücklich.

Ausgabe der neuen Uniformen ab 2028 geplant

Die Einführung der neuen BVG-Kollektion ist ab 2028 geplant. Nach der Testphase soll die neue Dienstbekleidung Schritt für Schritt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgegeben werden.

BVG-Sprecherin Franziska Ellrich erklärte, dass die Beschäftigten frei entscheiden können, welche Kleidung sie tragen, ob sie männliche oder weibliche Schnitte wählen und welche Accessoires sie kombinieren. Zu den Kosten der neuen Kollektion konnte Ellrich noch keine Angaben machen. Sie sagte lediglich, dass der günstigste Weg eingeschlagen werden solle.

Bis alle Beschäftigten in den neuen Outfits unterwegs sind, wird es nach den Angaben der BVG noch einige Zeit dauern. Die Rückmeldungen aus der Testphase bestimmen maßgeblich, welche Änderungen an der Kollektion vor der flächendeckenden Ausgabe noch vorgenommen werden.