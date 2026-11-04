BVG und Senat: Neue Maßnahmen gegen Winterausfälle in Berlin

BVG setzt auf neue Schleifleisten und beheizte Weichen. Der Senat warnt mit Bußgeldern bis 10.000 Euro bei nicht geräumten Gehwegen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) haben für den kommenden Winter spezifische technische Anpassungen angekündigt, um wiederkehrende Probleme durch Eis und Schnee an den Oberleitungen zu minimieren. Nach den erheblichen Störungen im vergangenen Winter beschaffte das Unternehmen spezielle Schleifleisten mit einer Messingkante, die ab Dezember an den Zügen mit zwei Stromabnehmern am vorderen Abnehmer montiert werden sollen. Diese Modifikation dient dazu, dass der vordere Abnehmer bei langsamer Fahrt als Eiskratzer fungiert und so die Kontaktfläche zur Stromschiene freihält.

Techik zur Vermeidung von Stromausfällen

Diese Maßnahme zielt direkt auf die Empfindlichkeit der seitlichen Stromschienen ab, die die Kontaktfläche für den Stromabnehmer auf ihrer Oberseite besitzen. Um ein Vereisen dieser kritischen Komponenten zu verhindern, kommt ein spezieller Schmierzug zum Einsatz, der mit Bürsten und Auftaumitteln ausgestattet ist. Im vergangenen Winter führte die Vernachlässigung dieser Infrastruktur mehrfach zur Einstellung des Verkehrs auf den teils oberirdisch verlaufenden Linien. Andere Linien wie die U4 sind davon nicht betroffen, da sie komplett wettergeschützt im Tunnel verlaufen. Zudem nehmen andere Bahnsysteme ihre Energie von der Unterseite der Stromschiene ab oder nutzen eine Bauweise, die keine Vereisungsgefahr birgt, was die S-Bahn betrifft.

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Bekämpfung von Blockaden an Weichen

Neben den Oberleitungen stellen auch die Weichen neuralgische Punkte dar, wenn Schnee und Eis auftreten. Laut Angaben der BVG werden alle 309 oberirdisch liegenden Weichen der U-Bahn beheizt. Bei der Straßenbahn hingegen sind es rund 500 von insgesamt 632 Weichen, die wetterabhängig beheizt werden. Allerdings versagen diese Heizsysteme oft, wenn sich größere Eisbrocken in den Weichen verklemmen. In solchen Fällen ist manuelle Arbeit unumgänglich, was Fahrgäste der S-Bahn bereits schmerzlich erfahren mussten, sobald Schnee zu Eis verklumpte und viele Weichen nicht mehr funktionierten.

Herausforderungen bei elektrischen Bussen

Auch der elektrische Busverkehr steht unter winterlichen Bedingungen vor besonderen Herausforderungen. Die E-Busse, die per sogenanntem Pantograf an den Endhaltestellen und auf Betriebshöfen geladen werden, leiden unter extrem kalten Tagen. Die Akkus halten aufgrund des Frostes und des erhöhten Strombedarfs für die Heizung nicht lange genug durch. Infolgedessen musste die BVG einzelne Fahrzeuge vorzeitig aus dem Verkehr ziehen. Größere Ausfälle blieben jedoch aus, obwohl die Rettungsstellen der Krankenhäuser zeitweise überlastet waren, weil zahlreiche Berliner auf glatten Wegen gestürzt waren.

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Schulden und Pflichten der Grundstückseigentümer

Ein weiteres großes Problem bildet das Glättechaos auf Gehwegen, das vielerorts durch unterlassene Räum- und Streupflichten von Grundstückseigentümern oder deren beauftragten Winterdienstfirmen verschärft wurde. Dies betraf sowohl private als auch öffentliche Grundstücke. Staatssekretär Andreas Kraus (CSU) bestätigte in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen, dass kein erneutes Glättechaos droht, sofern alle Eigentümer ihren gesetzlichen Pflichten nachkommen. Eine vom Abgeordnetenhaus geforderte Evaluierung des Winterdienstes wurde zwar gefertigt, befindet sich aber noch im senatsinternen Abstimmungsprozess. Die Verwaltung plant, Informationen über Art und Umfang der Verpflichtungen zu verstärken, ohne jedoch konkret zu erläutern, wie dies geschehen soll.

Kontrollen und hohe Bußgelder als Mittel

Für den kommenden Winter setzt der Senat primär auf Kontrollen und die Abschreckungswirkung hoher Bußgelder. Geldbußen in Höhe von bis zu 10.000 Euro sind möglich. Hinzu kommt die Rechnung für die Ersatzvornahme durch die Berliner Stadtreinigung (BSR) oder ein anderes Unternehmen. Im vergangenen Winter kam es 699 Mal zu einer solchen Ersatzvornahme. Von einer Änderung der Zuständigkeiten, etwa indem die BSR die Verantwortung für Gehwege übernimmt, hält die Verwaltung nichts, da dies den Aufwand bei der Abrechnung erhöhen würde, wenn einzelne Eigentümer weiterhin selbst handeln und nichts zahlen müssen. Die Grüne Abgeordnete Oda Hassepaß kritisierte die Senatsauskunft scharf als Sammelsurium von Scheinlösungen, die ein erneutes Chaos nicht verhindern würden.