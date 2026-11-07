By Any Means: Mark Wahlbergs Thriller flopt in Kinos trotz guter Bewertungen

Der Gangster-Thriller "By Any Means" mit Mark Wahlberg und Yahya Abdul-Mateen II ist trotz positiver Kritiken an den Kinokassen gescheitert. Was die Gründe für den Misserfolg sind und warum der Film dennoch sehenswert bleibt.

Der Gangster-Thriller " By Any Means" hat an den deutschen und internationalen Kinokassen eine katastrophale Leistung gezeigt, obwohl viele Rezensenten und Zuschauer das Werk als übersehenes Juwel einstufen. Regisseur Elegance Bratton hat mit diesem Film einen harten, unkomfortablen Thriller geschaffen, der durch seine realistische Darstellung historischer Gewalt besticht. Die Produktion konnte sich jedoch nicht gegen die fehlende öffentliche Wahrnehmung und negative Reaktionen aus der Gemeinschaft der Betroffenen behaupten.

Finanzielle Daten und Produktionskosten

Die finanziellen Zahlen verdeutlichen die Lage des Films klar. Insgesamt wurde ein weltweiter Umsatz von knapp 16 Millionen US-Dollar erzielt. Diese Summe reicht bei weitem nicht aus, um hohe Verluste zu generieren, da das Produktionsbudget des Films mit gerade einmal 29 Millionen US-Dollar relativ moderat ausfiel.

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Würde man "By Any Means" als einen der größten Kassenflops des Jahres einstufen, müsste man die niedrigen Produktionskosten berücksichtigen. Dennoch bleibt der finanzielle Misserfolg im Vergleich zu anderen Blockbustern deutlich spürbar. Der Film startete in vielen Ländern, wurde aber bereits nach einer Woche aus vielen Programmen entfernt, was die kurze Lebensdauer im Hauptprogramm unterstreicht.

Kontroversen um historische Darstellung

Einer der Hauptgründe für das schnelle Ende der Kinolaufzeit waren Boykottaufrufe. Die Nachkommen von Vernon Dahmer, einem historischen Opfer von Gewalt, haben öffentlich gegen den Film protestiert. Sie warfen dem Filmteam vor, die historischen Tatsachen zugunsten eines fiktiven Spektakels zu verdrehen. Diese Vorwürfe haben die öffentliche Wahrnehmung des Films massiv beeinträchtigt und potenzielle Zuschauer abgeschreckt.

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Die Altersfreigabe ab 18 Jahren hat die Situation zusätzlich verschärft. Während diese Einschätzung für den harten Inhalt notwendig ist, hat sie die jüngere Zielgruppe sowie Familien ausgeschlossen. Kombiniert mit den Kontroversen um die historische Authentizität führte dies dazu, dass sich das Publikum zurückhielt, was direkt in die niedrigen Besucherzahlen floss.

Schauspiel und Handlung im Fokus

Trotz der äußeren Umstände bietet der Film ein starkes schauspielerisches Duo. Mark Wahlberg spielt den Mafiakiller Gregory Scarpa und ist aufgrund von aufwendigen Prothesen kaum wiederzuerkennen. Der 55-Jährige konnte also nicht von seinem üblichen Star-Status profitieren, da sein äußeres Erscheinungsbild radikal verändert war. Auf der anderen Seite überzeugte Yahya Abdul-Mateen II als aufstrebender FBI-Agent Wayne Strider.

Die Handlung spielt im Jahr 1966 in den Südstaaten der USA, die für Afroamerikaner ein gefährliches Pflaster darstellten. Strider muss eine unkonventionelle Partnerschaft mit Scarpa eingehen, um die Morde an Menschenrechtsaktivisten in Mississippi aufzuklären. Diese Konstellation erlaubt es dem Film, eine komplexe Dynamik zwischen Gesetzeshütern und Kriminellen zu erkunden, ohne dabei übermäßig dramatisch zu wirken.

Rezeption und Zukunft des Films

Zu den positiven Aspekten zählen die schauspielerischen Leistungen und die authentische Kulisse der 60er-Jahre. Zuschauer lobten die Farbgebung und die realistische Atmosphäre, die die tragische Geschichte um Vernon Dahmer auf die große Leinwand brachte. Die Besetzung mit Josh Lucas, David Strathairn, Giancarlo Esposito, Nicole Beharie, LisaGay Hamilton, Alanna Masterson und Asher Alexander unterstreicht die hohe Qualität der Produktion.

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Aktuell ist der Film nur noch in wenigen Städten in Deutschland verfügbar. In Berlin läuft er in den Kinos CinemaxX am Potsdamer Platz und im Cineplex Neukölln. Auch in Düsseldorf im Metropol, in Singen im Cineplex und in Dresden im UCI Kino Elbe Park gibt es noch Vorführungen, oft im Spätprogramm. Es wird jedoch erwartet, dass der Film nach diesem Wochenende mit hoher Wahrscheinlichkeit nirgends mehr laufen wird, sodass interessierte Zuschauer schnell handeln müssen.