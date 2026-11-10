By Any Means: Mark Wahlbergs Thriller verschwindet aus den Kinos

Mark Wahlbergs Thriller By Any Means spielte weltweit knapp 16 Millionen US-Dollar ein und verschwindet bald aus den Kinos.

Der Gangster-Thriller By Any Means mit Mark Wahlberg steht vor dem Aus in den deutschen Kinos. Der Film, der laut Quelle an den Kinokassen massiv gefloppt ist, hat aktuell knapp 16 Millionen US-Dollar an weltweitem Umsatz erzielt. Viele Lichtspielhäuser haben ihn bereits nach einer Woche aus dem Programm genommen, obwohl der Start erst kurz zurückliegt.

Regie führte Elegance Bratton, der zuvor mit dem Film The Inspection auf sich aufmerksam machte. Neben Mark Wahlberg spielt Yahya Abdul-Mateen II die Hauptrolle. Die Kritik betrachtet den Film als harten Stoff, der nicht leicht verdaulich ist, aber dennoch sehenswert sei.

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Warum der Thriller an den Kinokassen scheiterte

Der Thriller hat an den Kinokassen nicht die erhofften Erträge gebracht, wobei ein moderates Budget von gerade einmal 29 Millionen US-Dollar verhinderte, dass er zu den größten Kassenflops des Jahres zählt. Die harte Altersfreigabe ab 18 Jahren dürfte dem Start ebenfalls geschadet haben. Dazu kommen Boykottaufrufe der Nachkommen von Vernon Dahmer.

Die Nachkommen von Vernon Dahmer warfen dem Filmteam vor, die historischen Tatsachen zugunsten eines fiktiven Spektakels zu verdrehen. Zudem konnte der Thriller nicht vom Star-Status Mark Wahlbergs profitieren. Der 55-Jährige ist in seiner Rolle als Mobster aufgrund von Prothesen kaum wiederzuerkennen.

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Die Handlung spielt im Jahr 1966, als Afroamerikaner in den Südstaaten einer großen Gefahr ausgesetzt waren. Der aufstrebende FBI-Agent Wayne Strider, gespielt von Yahya Abdul-Mateen II, muss eine unkonventionelle Partnerschaft mit dem blutrünstigen Mafiakiller Gregory Scarpa eingehen, gespielt von Mark Wahlberg. Ziel ist die Aufklärung der Morde an Menschenrechtsaktivisten in Mississippi.

Wie Zuschauer und Kritiker den Film bewerten

Zuschauer loben vor allem die schauspielerische Leistung der beiden Hauptdarsteller sowie die Ausstattung der 60er-Jahre-Kulisse. Ein Zuschauer schrieb, der Film sei nicht übermäßig dramatisch gewesen. Ein anderer erklärte, die Farbgebung wirke sehr authentisch und die Geschichte um Vernon Dahmer habe den Weg auf die große Leinwand gefunden.

Ein weiterer Zuschauer äußerte, er sei überrascht gewesen, wie stark der Film sei, obwohl er wenig erwartet habe. Yahya Abdul-Mateen II wurde dabei besonders hervorgehoben. Der Besucher gab an, kein großer Fan von Mark Wahlberg zu sein, der seiner Ansicht nach aber überzeugend abgeliefert habe.

Die Besetzung umfasst zudem Josh Lucas, David Strathairn, Giancarlo Esposito, Nicole Beharie, LisaGay Hamilton, Alanna Masterson und Asher Alexander. Der Film richtet sich laut Empfehlung vor allem an Zuschauer, die erwachsene Unterhaltung schätzen.

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Wo und bis wann man den Film noch sehen kann

Wer den Film noch im Kino sehen möchte, sollte sich laut Quelle beeilen, da er nach diesem Wochenende mit hoher Wahrscheinlichkeit nirgends mehr laufen dürfte. Vereinzelt findet man den Film noch im Spätprogramm.

Genannt werden Kinos in Berlin, darunter CinemaxX am Potsdamer Platz und Cineplex Neukölln, ferner das Metropol in Düsseldorf, das Cineplex in Singen sowie das UCI Kino Elbe Park in Dresden. Ein Blick in den Trailer zeigt die Atmosphäre des Films vorab.