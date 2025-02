BYD-Aktie: Aufwärtspotential oder kurzfristiger Rücksetzer?

Die BYD-Aktie erlebt eine starke Performance, doch Anleger sollten Vorsicht walten lassen.

BYD - Aktie erlebt aktuell wieder einmal eine starke Performance. Der Kurs konnte zwar im heutigen Handel nur knapp 2% zulegen, doch im Vergleich zu den Kursen der vergangenen Tage ist der Anstieg beeindruckend. Gewinne von 15 oder 20% werden in der Regel nur bei gehebelten Engagements realisiert. Die BYD - Aktie ist für ihre Volatilität bekannt, und Anleger scheinen die schnellen Kursbewegungen zu begrüßen.

Bei der Euphorie darf jedoch nicht die Erinnerung an die zweiseitige Natur der Volatilität verloren gehen. Wer als Letzter einsteigt, riskiert, Verluste von 20% hinzunehmen, genauso wie lange Konsolidierungsphasen. Aus diesem Grund ist Vorsicht geboten. Die aktuelle Kaufwelle ist fortgeschritten und hat in letzter Zeit eine deutliche Beschleunigung erfahren. Typisch für diese Phase sind die Aufwärtsgaps der vergangenen Woche. Solche Phasen sind jedoch in der Regel von kurzer Dauer und werden von einer Konsolidierungsphase gefolgt (vergleiche letztes Quartal 2024).Zusammenfassend lässt sich sagen, dass BYD mittel- und langfristig weiterhin Chancen hat, kurzfristig sollten Käufe jedoch mit Vorsicht getätigt werden. Zum einen könnte eine Konsolidierung bereits unmittelbar bevorstehen, zum anderen ergeben sich aufgrund der steilen Rally der letzten Woche keine sinnvollen Absicherungsoptionen nahe dem aktuellen Kursniveau.





BYD Aktie Volatilität Konsolidierung Investieren

