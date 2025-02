BYD bringt automatisiertes Fahren in Kleinwagen

Der chinesische Autobauer BYD setzt mit dem System „God’s Eye“ neue Maßstäbe im Bereich des autonomen Fahrens. Mit der Integration in Kleinwagenmodelle wie den Seagull macht BYD intelligente Fahrfunktionen für einen breiteren Markt zugänglich. Etablierte Autohersteller müssen sich auf die Herausforderung einstellen, da BYD Preisvorteile und innovative Technologie bietet.

Hallo zum eMobility Update. Zum Ende der Woche werfen wir heute einen Blick nach China, und zwar blicken wir ganz tief in Gottes Auge! Denn der chinesische Elektroauto-Riese BYD bringt sein „God’s Eye“ genanntes System für automatisiertes Fahren nun auch in Kleinwagen. Da müssen die deutschen Autohersteller ganz schön schlucken - denn bei denen ist so etwas bislang nur bei den besonders teuren Oberklasse-Modellen erhältlich.

„God’s Eye“ ermöglicht unter anderem automatisiertes Fahren auf der Autobahn unter Aufsicht des Fahrers sowie vollautomatisches Einparken und Ausparken. In den nächsten zwei bis drei Jahren würden intelligente Fahrfunktionen so wichtig wie Sicherheitsgurte und Airbags sein, sagte BYD-Chef Wang Chuanfu dazu auf einem Firmen-Event. Das größte Hindernis für die weite Verbreitung des intelligenten Fahrens seien die hohen Preise, die dazu führten, dass die meisten Verbraucher keinen Zugang zu diesen Funktionen hätten, sagte er. BYD werde die Verbreitung von Smart Driving beschleunigen, indem es diese Funktionen für jedermann zugänglich mache, fügte er hinzu. Und das tut BYD nun mit einem Paukenschlag: selbst im Seagull, der in China aktuell umgerechnet nur 9.300 Euro kostet. Und für God’s Eye will BYD nicht einmal einen Preisaufschlag verlangen, sondern es gehört von nun an ohne Preiserhöhung zur Serienausstattung. Das dürfte BYD einen massiven Wettbewerbsvorteil auf dem umkämpften chinesischen Automarkt einbringen. Auch der in Europa erhältliche E-Kompaktwagen Dolphin ist in der Liste der Modelle, die „God’s Eye“ bekommen. Unklar ist aber bislang noch, ob die Neuerungen auch für den europäischen Markt gelten. Bisher war die Funktion nur in größeren Fahrzeugen ab einem Preis von umgerechnet rund 29.000 Euro erhältlich. Intelligentes Fahren auch für kleine Modelle zu ermöglichen, kann als Kampfansage an etablierte Autohersteller verstanden werden. Denn Marken wie BMW oder Mercedes-Benz bieten es bislang oft erst ab der Oberklasse an und auch oft nur gegen einen saftigen Aufpreis. BYD-Chef Wang sagte: „Ich glaube, dass intelligentes Fahren zum neuen Markenzeichen chinesischer Autos werden wird.“ BYDs Botschaft sei, neueste Technologie der breiten Masse zugänglich zu machen, sagte Branchenexperte Yale Zhang, Geschäftsführer von Automotive Foresight





ElectriveNet / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BYD God's Eye Autonomes Fahren Elektroautos Automobilmarkt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Angriff auf Tesla: BYD stattet auch Kleinwagen mit Assistenzsystem ausBislang hat Chinas größter E-Autohersteller BYD sein Assistenzsystem 'God's Eye' nur in Modellen ab einem Preis von 29.000 Euro integriert. Künftig lässt das Unternehmen auch Kleinwagen für deutlich weniger Geld automatisiert fahren. Das könnte einen neuen Preiskrieg auslösen.

Weiterlesen »

God’s Eye: BYD stattet nun auch Kleinwagen mit Assistenzsystem ausChinas größter E-Autohersteller BYD hat angekündigt, sein Assistenzsystem namens „God’s Eye“ künftig auch in Kleinwagen zu integrieren. Bisher war die Funktion nur in größeren Fahrzeugen ab einem Preis von umgerechnet rund 29.000 Euro erhältlich.

Weiterlesen »

BYD macht automatisiertes Fahren in China für alle erschwinglichHallo zum „eMobility Update”. Zum Ende der Woche werfen wir heute einen Blick nach China, und zwar blicken wir ganz tief in Gottes Auge! Denn der chinesische Elektroauto-Riese BYD bringt sein “God’s Eye” genanntes System für automatisiertes Fahren nun auch in Kleinwagen.

Weiterlesen »

Überholt BYD jetzt Tesla beim autonomen Fahren?Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD kennt kein Halten mehr, nachdem das Unternehmen eine neue Smart-Driving-Strategie angekündigt hat.

Weiterlesen »

BYD nimmt größten Auto-Transporter der Welt in BetriebDer chinesische Autobauer BYD hat mit der BYD Shenzhen einen neuen Auto-Transporter mit einer Kapazität von 9.200 Fahrzeugen in Betrieb genommen. Das Schiff ist das vierte von insgesamt acht Frachtschiffen, die BYD bis Anfang 2026 in seine Flotte aufnehmen will. Die BYD Shenzhen soll der umweltfreundlichste Autotransporter der Welt sein und sowohl mit Schiffsdiesel als auch LNG betrieben werden können.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »