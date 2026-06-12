BYD Dolphin G DM-i: Der Europa-spezifische Hybrid-Kleinwagen im Test

BYD bringt mit dem Dolphin G DM-i einen speziell für Europa entwickelten Hybrid-Kleinwagen auf den Markt. Der seriell-parallele Antrieb kombiniert einen 1,5-Liter-Benziner mit einem starken Elektromotor. Trotz ambitionierter Verbrauchswerte und guter Fahrleistungen ist das Fahrzeug preislich ambitioniert. Ein ausführlicher Test zeigt Stärken und Schwächen des neuen China-Importes.

Sie suchen nach einer Alternative zum reinen Elektroauto, möchten aber gleichzeitig hohe Spritkosten vermeiden? BYD bietet mit dem Dolphin G DM-i einen Kleinwagen an, der als extrem sparsamer Hybrid daherkommt.

Allerdings ist das Fahrzeug kein Schnäppchen. Zunächst gilt es, Klarheit in die chinesische Namensgebung zu bringen: Der Dolphin G DM-i ist nicht einfach der bekannte elektrische Dolphin mit einem zusätzlichen Verbrennungsmotor, sondern eine richtungsweisende Premiere. Dieser Polo-Konkurrent ist das erste Auto, das BYD speziell für den europäischen Markt entwickelt hat. Die Chinesen wissen, dass sie nur eine Chance haben, einen ersten Eindruck zu hinterlassen, zumal der europäische Markt für den Autobauer angesichts des härter werdenden Heimatmarktes China immer bedeutender wird.

Um in einem der Kernsegmente der Europäer bestehen zu können, schickt BYD ein ganz besonderes Fahrzeug ins Rennen. Die Besonderheit dieses 4,16 Meter langen, 1,825 Meter breiten und 1,575 Meter hohen Fünftürers liegt in seinem Antrieb. Hinter der Bezeichnung G DM-i verbirgt sich ein seriell-paralleles Hybridsystem, bei dem der Elektromotor in vielen Fahrsituationen die Hauptrolle spielt.

Der 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 70 kW (95 PS) und 120 Newtonmeter Drehmoment arbeitet meist als Energielieferant für den permanent erregten Synchronmotor mit 120 kW (163 PS) und 210 Newtonmeter Drehmoment. Je nach Last, Geschwindigkeit und Ladezustand des Akkus kann er jedoch auch direkt in den Antriebsstrang eingebunden sein. Das System entscheidet autonom, ob das Fahrzeug rein elektrisch fährt, ob der Benziner als Generator Strom erzeugt, ob beide Antriebe zusammenarbeiten oder ob der Verbrenner die Vorderräder antreibt.

Dieses Prinzip kennt man bereits aus Modellen wie dem BYD Seal 6 DM-i Touring oder dem BYD Atto 2 DM-i. Ein solcher Antrieb ist nicht günstig, dennoch verbaut ihn BYD in einem Kleinwagen - einem Segment, in dem um jeden Cent gekämpft wird. Mit der 7,42-Kilowattstunden-Batterie kostet der BYD Dolphin G DM-i in der Active-Ausstattung mindestens 28.990 Euro. Dann ist eine rein elektrische Reichweite von bis zu 40 Kilometern möglich.

Wählt man die Version mit dem 18,3-Kilowattstunden-Akku, erhöht sich die elektrische Reichweite auf 105 Kilometer, der Preis steigt jedoch auf mindestens 31.990 Euro. Das ist nicht wenig. Wer primär auf kostengünstige Mobilität von A nach B Wert legt, für den ist der teil-elektrische BYD nichts. Die beiden Versionen unterscheiden sich auch bei der Ladegeschwindigkeit.

Die Active-Variante kann lediglich einphasig mit Wechselstrom (AC) bis zu 3,3 kW laden und benötigt von 15 auf 100 Prozent Ladung etwa drei Stunden. Die Version mit dem größeren Akku, wie unser Testfahrzeug, beherrscht bis zu 6,6 kW AC-Laden und zusätzlich bis zu 39 kW Gleichstrom (DC)-Schnellladen. Dann steigt der Ladezustand in 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Je nach Ausführung liegt die Systemleistung des BYD Dolphin G DM-i bei 129 kW (176 PS) oder 156 kW (212 PS).

Für einen Kleinwagen ist das mehr als ordentlich. Die Fahrleistungen sind bei beiden Versionen identisch: Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert 8,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h.

Allerdings wirkt sich die Batteriegröße auf den gewichteten Verbrauch aus - also wenn die Energiespeicher vollständig geladen sind: Bei dem kleinen Akku sind es 2,6 Liter pro 100 Kilometer, bei dem großen 1,4 Liter pro 100 Kilometer. Bei unserer Testfahrt ermittelte der Bordcomputer einen Wert von 2,9 Litern pro 100 Kilometer. Sobald die Batterien jedoch entladen sind, nähert sich der Benzinverbrauch wieder den offiziellen Werten von 4,5 beziehungsweise 4,3 Litern pro 100 Kilometer.

Ähnliches gilt für die Gesamtreichweite, die mit 1.020 Kilometern beziehungsweise 1.040 Kilometern kaum differiert. Grund ist das zusätzliche Gewicht der größeren Batterie, die der Kleinwagen mit sich herumträgt. Die Active-Version wiegt 1.440 Kilogramm, bei Varianten mit dem großen Akku sind es 115 Kilogramm mehr. Egal, für welche Variante man sich entscheidet: Mit einer Tank- und Batteriefüllung kommt man mit dem BYD Dolphin G DM-i von München bis nach Kopenhagen.

Das sind für einen Diesel respektable Werte, für einen Kleinwagen ist es herausragend. Zu Beginn unserer Testfahrt zeigte das Display 93 Prozent Batteriestand und eine Reichweite von 1.036 Kilometern an. Um dies zu verifizieren, wäre ein Langstreckentest erforderlich. Das Fahrwerk besteht aus einer MacPherson-Achse vorne und einer Verbundlenkerachse hinten und ist straff abgestimmt.

Solange der Asphalt eben ist, ist alles in Ordnung. Bei rasch aufeinanderfolgenden Querfugen zeigt das Fahrzeug jedoch eine gewisse Stuckerneigung.

Allerdings war unser Testwagen in der Comfort-Version mit 18-Zoll-Rädern unterwegs. Die Abstimmung hilft beim Überfahren langer Bodenwellen, denn das nervige Nachwippen der Karosserie bleibt aus. Auch in Kurven bleibt der asiatische Polo-Konkurrent lange neutral und meldet sich mit einem leichten Schieben über die Vorderräder, sobald die Geschwindigkeit nicht zum Kurvenradius passt.

Zudem haben die Ingenieure die 5.0 DM-Technologie implementiert. Das bedeutet ein verbessertes Thermal-Management, was den Verbrauch senkt. Während der Fahrt hat in den meisten Situationen der Elektromotor das Kommando. Das merkt man am größtenteils geschmeidigen Zusammenspiel zwischen dem hochverdichtenden Verbrennungsmotor (16:1) und der E-Maschine





focusonline / 🏆 6. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BYD Dolphin Hybrid Kleinwagen Europa Test Verbrauch Reichweite Fahrwerk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Angriff auf Toyota: BYD will in fünf Jahren die Nummer 1 der Autoindustrie werden© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoBYD-Aktionäre warten seit Monaten auf eine Trendwende. Jetzt hat der Konzernchef den Angriff auf Toyota angekündigt.BYD will innerhalb von fünf Jahren zum größten Autohersteller

Read more »

BYD legt Pläne für Werk in der Türkei auf Eis – und sucht Alternative in EuropaBYD-Vizechefin Stella Li hat ein Update zu den Produktionsplänen des chinesischen E-Auto-Herstellers in Europa gegeben. Dabei hat sie überraschend verkündet,

Read more »

BYD legt Pläne für Werk in der Türkei auf Eis - und sucht Alternative in EuropaBYD-Vizechefin Stella Li hat ein Update zu den Produktionsplänen des chinesischen E-Auto-Herstellers in Europa gegeben. Dabei hat sie überraschend verkündet, dass der Bau eines Pkw-Montagewerks in der

Read more »

Familienunternehmer: Der Bundeskanzler, der dicke Filzstift und der Frust der UnternehmerFriedrich Merz muss sich beim Tag der Familienunternehmen viel Kritik gefallen lassen. Die Unternehmer wollen den Kanzler unterstützen – stellen dafür aber Bedingungen.

Read more »