Der neue BYD Dolphin G verbindet souveränen Fahrkomfort, modernes Innenraumdesign und ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis, wodurch das chinesische Unternehmen seine Präsenz in Europa stärkt.

Seit seiner ersten Marktpräsentation hat BYD das Bild des internationalen Wettbewerbers neu definiert. Der neue Dolphin G ist kein bloßes Stück Design, sondern ein klares Statement: BYD will in Europa mitspielen und nicht nur abseits der Spur figurieren.

Das äußere Erscheinungsbild erzählt bereits die Geschichte von Selbstbewusstsein und Deckkraft. Breiter Stand, klare Linienführung und eine auffällige Orange Sunset‑Farbgebung verleihen dem Fahrzeug eine Auftrittsform, die sofort ins Auge springt und keine Frage für die Außenseiterrolle aufwirft. Unter der Haube zeigt der Dolphin G DM‑i einen gut ausbalancierten Antrieb, der ohne hektische Beschleunigungswellen auskommt. Das Ergebnis ist ein ruhiger, souveräner Fahrkomfort, der Unebenheiten adäquat trennt.

Schlaglöcher und Dellen stoßen kaum aus der Ruhe, während der Innenraum ein modernes, klares Design präsentiert, das den Blick sofort auf die funktionellen Punkte lenkt. Die intuitive Bedienelektronik mag auf den ersten Blick nicht sofort allen gefällt, aber die Gesamtspannung bleibt frugal und alltagstauglich. Die Lenkung spielt darauf, den Fahrer nicht aufzuzwingen, sondern ihn nur zu unterstützen - eine lässige, nicht übermäßige Rückmeldung, die die Wohlfühl‑ und Sicherheitspunkte erhöht.

Der Autofahrzeugkritiker von auto‑bild hat die Comfort‑Variante mit 18,3‑kWh‑Akku und 156 kW Leistung bei 33 490 Euro bekommt. Die Basisvariante kostet 28 990 Euro und bietet 7,4 kWh Batterien mit 129 kW Leistung, was das Fahrzeug sehr wettbewerbsfähig macht. Das preiswerte Design kombiniert mit einer langen Reichweite, ohne dass die Leistungsbilanz leidet, lässt BYD die Marktneueinführung ausrichten. Das Unternehmen versucht nicht mehr, einzelne Highlights zu präsentieren, sondern ein geschliffenes, stimmiges Gesamtbild zu schaffen.

Die Kombination aus Preis, Leistung und Stil bedeutet, dass BYD ein ernsthafteres Divisionar in der europäischen Automobillandschaft darstellt, das lohnt sich, Auch wenn BYD nicht vollständig an den Markt integriert ist, ist er eindeutig weiter in der Nähe - ein Wendepunkt, den frühere Wachstumsversprechen günstig bestätigt. Dieses Auto stellt ein klares Bekenntnis gegenüber intoner Trendlandschaft dar und demonstriert die wirksamen Qualitäten, die BYD zu einem ernst zu nehmenden Wettbewerber machen





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BYD Dolphin G Elektroauto Preis-Leistungs-Verhältnis Europa

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