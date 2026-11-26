Der chinesische E-Autobauer Li Auto hat deutlich bessere Zahlen als erwartet vorgelegt. Die Aktie legte daraufhin zeitweise um elf Prozent zu. Der chinesische...

Der chinesische E-Autobauer Li Auto hat deutlich bessere Zahlen als erwartet vorgelegt. Die Aktie legte daraufhin zeitweise um elf Prozent zu. Die Details. Der chinesische E-Autobauer Li Auto hat besser als erwartete Zahlen vorgelegt.

So erzielte der Rivale von BYD im dritten Quartal 2026 28,8 Milliarden Yuan , was einem Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprach. Der Verlust war nur halb so hoch wie erwartet. So lag das Ergebnis je Aktie bei -0,36 CNY. Analysten hatten im Schnitt mit -0,721 RMB je Aktie gerechnet.

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