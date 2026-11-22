Das SUV BYD Seal U DM-i bekommt 2027 mehr Leistung und schnellere Ladezeiten - Inklusive Förderungen locken Preisvorteile von bis zu 20.000 Euro

Das SUV BYD Seal U DM-i bekommt 2027 mehr Leistung und schnellere Ladezeiten - Inklusive Förderungen locken Preisvorteile von bis zu 20.000 Euromit über 12.000 Neuzulassungen im Jahr 2026 als Erfolg auf dem deutschen Markt, wobei 65 Prozent der Käufer Privatkunden sind.

Für das Modelljahr 2027 erhält der Plug-in-Hybrid nun eine tiefgreifende Überarbeitung. Während das Design weitgehend unverändert bleibt, konzentrieren sich die Neuerungen auf die Technik unter dem Blech. Interessant ist dabei, in welchen Bereichen BYD nachlegt. Neben der Motorleistung stehen die Ladegeschwindigkeit, die Fahrwerksabstimmung und selbst das Kofferraumvolumen auf der Liste.

Also read BYD Seal U DM-i: Mehr Leistung und neue Funktionen für das Plug-in-Hybrid-SUV

Gerade Letzteres ist bei einem Familien-SUV mit Plug-in-Hybridantrieb ein nicht ganz unwichtiges Thema. Bislang setzte BYD bei den beiden frontgetriebenen Varianten Boost und Comfort auf einen Saugbenziner. Künftig arbeitet auch hier ein 1,5 Liter großer Turbomotor mit 130 PS. In Kombination mit dem 204 PS starken Elektromotor steigt die Systemleistung des Boost auf 238 PS.

Tempo 100 erreicht das SUV nach 8,1 Sekunden, maximal sind nun 200 km/h möglich. Bei den Batteriekapazitäten bleibt es bei 18,3 kWh für den Boost und 26,6 kWh für den Comfort. Entsprechend liegen die rein elektrischen Reichweiten weiterhin bei 80 beziehungsweise 130 Kilometern. Mit bis zu 1.030 Kilometern Gesamtreichweite bleibt der Comfort innerhalb der Baureihe die Variante mit dem größten Aktionsradius.

Advertisement

Einen deutlich größeren Schritt macht die allradgetriebene Topversion Design mit ihren 374 PS. Sie übernimmt den größeren Akku des Comfort, womit die elektrische Reichweite von 70 auf 114 Kilometer wächst. Trotz ihrer durchaus respektablen Fahrleistungen lässt sich damit auch die stärkste Variante im Alltag wesentlich häufiger rein elektrisch bewegen. Fast interessanter als das Leistungsplus ist die neue Ladetechnik.

Sämtliche Varianten des Seal U DM-i vertragen künftig bis zu 55 kW Gleichstrom. Damit lohnt sich durchaus auch mal ein kurzer Zwischenstopp an der Schnellladesäule. Beim Boost soll der Ladevorgang von 30 auf 80 Prozent nur noch 15 Minuten dauern, bei den beiden größeren Akkus sind es 20 Minuten. Auch am Fahrwerk haben die Ingenieure gearbeitet.

Eine neue Vierlenker-Hinterachse ersetzt die bisherige Dreilenker-Konstruktion und soll vor allem die Karosseriebewegungen reduzieren. Dazu kommt eine aufwendigere elektrische Servolenkung, von der sich BYD mehr Präzision und eine bessere Rückmeldung verspricht. Wie gut das gelungen ist, wird ein erster Fahrtest zeigen müssen. Dass sich selbst ohne Änderungen an der Karosserie zusätzlicher Stauraum gewinnen lässt, zeigt der Blick in den Kofferraum.

Neu gestaltete Seitenverkleidungen und ein etwas tiefer positionierter Ladeboden vergrößern das Volumen auf 530 Liter. Beim Allradmodell sind es immerhin 510 Liter. Im Cockpit halten nun Google Maps, Google Assistant und der Google Play Store Einzug. Während der zentrale Touchscreen beim Boost 12,8 Zoll misst, sind es bei Comfort und Design 15,6 Zoll.

Die beiden höherwertigen Varianten bekommen zudem beheizbare äußere Rücksitze. Zwei neue Außenfarben in Rot und Blau ergänzen das Angebot. Eine kleine Überraschung hält BYD mit Blick auf den rein elektrischen Seal U bereit. Erst vor wenigen Wochen hatten wir überin Deutschland berichtet, nachdem diese aus dem Konfigurator verschwunden war.

Advertisement

Nun kündigt BYD auch für dieses Modell eine Überarbeitung zum Modelljahr 2027 an. Neben den integrierten Google-Diensten erhält der elektrische Seal U einige kleinere Ausstattungsverbesserungen. An der Antriebstechnik ändert sich hingegen nichts. Je nach Batteriegröße sind weiterhin 420 beziehungsweise 500 Kilometer Reichweite nach WLTP möglich.

Bestellbar sind beide Antriebsvarianten des überarbeiteten Seal U bereits, die Auslieferungen beginnen im ersten Quartal 2027. Die offiziellen Listenpreise des Seal U DM-i beginnen bei 44.990 Euro für den Boost, gefolgt vom Comfort für 47.990 Euro und dem allradgetriebenen Design für 51.990 Euro.

Allerdings sind Unter Berücksichtigung sämtlicher möglicher Förderungen und aktueller Preisnachlässe bietet BYD den Boost bereits für 28.490 Euro an. Der Comfort mit seinen 130 Kilometern rein elektrischer Reichweite kostet unter diesen Voraussetzungen nur 1.000 Euro mehr. Selbst für die 374 PS starke Allradversion Design ruft BYD lediglich 31.990 Euro und damit schlappe 20.000 Euro unter UVP auf. Das entspricht Preisvorteilen zwischen 36,7 und 38,6 Prozent gegenüber den offiziellen Listenpreisen.

Zwar kommt nicht jeder Käufer in den Genuss sämtlicher Förderungen, doch angesichts dieser Konditionen und der umfangreichen technischen Verbesserungen dürften es einige etablierte Konkurrenten auch im kommenden Jahr schwer haben, dem chinesischen Familien-SUV etwas entgegenzusetzen. Mazda Crossover-Modelle: Einblicke in die aktuellen Aktions-FahrzeugeTÜV-Report 2027: Tesla Model Y erneut Schlusslicht, MG4 fällt ebenfalls oft durch die HU