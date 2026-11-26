BYD kauft Ineos-Fabrik in Frankreich für 913 Mio. Euro Verlust. Ausbau der EU-Produktion und Zollsparergebnis für Elektroautos.

Der chinesische Elektromobilhersteller BYD hat bestätigt, dass er exklusive Verhandlungen über den Erwerb der ehemaligen Smart-Fabrik in Hambach führt. Dieser Standort in Frankreich liegt direkt an der Grenze zum Saarland und war zuvor das Produktionszentrum des britischen Geländewagenherstellers Ineos Automotive. Der potenzielle Verkauf stellt einen strategischen Meilenstein für BYD dar, um die eigene Kapazitätsauslastung in der Europäischen Union deutlich zu erhöhen. Die Übernahme bietet dem asiatischen Konzern die Möglichkeit, seine europäische Produktion schnell zu skalieren, anstatt zeit- und kostenintensive Neubaumaßnahmen zu initiieren. Bislang steht der Abschluss des Deals noch unter Vorbehalt, da verschiedene regulatorische und soziale Hürden überwunden werden müssen.

Finanzielle Situation von Ineos Automotive

Ineos Automotive, das Unternehmen des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe, befindet sich in einer tiefen finanziellen Krise. Im Jahr 2025 verzeichnete der Hersteller einen Verlust vor Steuern in Höhe von rund 913 Millionen Euro. Dieser massive Einbruch erfolgte innerhalb nur eines einzigen Geschäftsjahres und deutet auf erhebliche operative Schwierigkeiten hin. Parallel dazu brach der Umsatz um 24 Prozent ein und sank auf 608 Millionen Euro. Diese dramatische Verschlechterung der Finanzlage zwingt das Unternehmen, fundamentale strategische Entscheidungen über die Zukunft seiner Produktionsstätten zu treffen.

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Die Situation wird noch durch externe geopolitische Faktoren verschärft. US-Zölle belasten die Geschäftstätigkeit von Ineos Automotive zusätzlich und erschweren die Profitabilität. Aufgrund dieser pressures wurde in der Vergangenheit sogar über eine mögliche Verlagerung der Produktion des Modells Grenadier in die Vereinigten Staaten spekuliert. Die Suche nach einem Käufer für die europäische Fabrik scheint daher eine logische Konsequenz der aktuellen wirtschaftlichen Realitäten zu sein, da die Fortführung des eigenständigen Betriebs ohne externe Unterstützung kaum noch finanzierbar erscheint.

Verlauf der Verhandlungen und Standortgeschichte

BYD hat am Dienstag offiziell den Stand der Gespräche mit Ineos Automotive dargelegt. Die Unternehmen führen derzeit exklusive Verhandlungen über den Kauf des Standorts. Ein formaler Abschluss ist jedoch noch nicht erzielt worden. Bevor der Deal finalisiert werden kann, müssen die zuständigen Arbeitnehmervertretungen angehört werden. Dieser Schritt ist ein wesentlicher Bestandteil des rechtlichen und sozialen Rahmenwerks, das bei der Übernahme industrialisierter Standorte in Frankreich zwingend erforderlich ist. Die Transaktion hängt somit nicht nur von der finanziellen Übereinkunft ab, sondern auch von der Zustimmung der lokalen Gewerkschaften und Mitarbeitervertretungen.

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Die Fabrik in Hambach verfügt über eine lange und wechselvolle Geschichte. Jahrzehntelang diente der Standort dem Bau von Smart-Modellen. Anfang 2021 erwarb Ineos Automotive den Werksgelände von Mercedes-Benz und investierte substantial Mittel in die Anpassung der Produktionslinien. Seitdem laufen dort der kantige Geländewagen Grenadier und das Pickup-Modell Quartermaster vom Band. Die Frage bleibt offen, ob die Produktion fortgesetzt, in ein anderes Land verlagert oder wie jetzt angedeutet, durch einen neuen Eigentümer weitergeführt wird. Die Zukunft des Standorts steht somit an einem Scheideweg.

Strategische Vorteile für BYD in Europa

Für BYD stellt die geplante Investition einen zentralen Baustein der langfristigen Europastrategie dar. Die Vizepräsidentin von BYD, Stella Li, betonte, dass das Engagement des Unternehmens auf Kontinent nachhaltig angelegt ist. Mit der Stärkung der Produktion in Frankreich will BYD nicht nur die eigene Wettbewerbsfähigkeit festigen, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen. Dies dient dazu, die Akzeptanz der Marke in der lokalen Bevölkerung zu erhöhen und die soziale Lizenz zum Operieren zu sichern. Die Fabrik bietet die ideale Infrastruktur, um die Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen in der Region bedienen zu können.

Ein weiterer entscheidender Vorteil für BYD ist die Umgehung von Handelsbarrieren. Elektroautos, die innerhalb der Europäischen Union produziert werden, unterliegen nicht den zusätzlichen EU-Zöllen auf importierte Elektrofahrzeuge aus China. Durch die Produktion in Frankreich kann BYD seine Preiswettbewerbsfähigkeit erhalten und gleichzeitig lokale Lieferketten bedienen. Dies ist besonders relevant, da BYD bereits ein großes Werk in Ungarn betreibt. Die Ergänzung durch den Standort Hambach an der deutsch-französischen Grenze würde die logistische Vernetzung weiter optimieren und die Präsenz als europäische Automarke festigen.