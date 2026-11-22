Glühwein für die Nägel? Oh ja! Dieser edle Nagellack-Trend sorgt sofort für Weihnachtsmarkt-Stimmung und ersetzt im Winter die helleren Rottöne.

Glühwein für die Nägel? Oh ja! Dieser edle Nagellack-Trend sorgt sofort für Weihnachtsmarkt-Stimmung und ersetzt im Winter die helleren Rottöne. Die Adventszeit steht bevor und für die meisten von uns gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt bald wieder fest zum Wochenend- oder After-Work-Programm dazu.

In der Luft liegt der wunderbare Duft nach gebrannten Mandeln, Crêpes und Flammkuchen und die Lichterketten sorgen für eine gemütliche, märchenhafte Atmosphäre. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein leckerer Glühwein.. Damit ist ein sattes, dunkles Beerenrot gemeint, das aussieht wie der erste Schluck aus der heißen Tasse. Das Beste daran: Der Ton wirkt an kurzen Nägeln genauso edel wie an langen.tiefes, warmes Weinrot, das optisch an Glühwein erinnert .

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Laut Hersteller überzeugt der Lack mit intensiver Farbe und glänzendem Finish. Bordeaux liegt aktuell sowieso voll im Trend und lässt sich auch bestens mit anderen typischen Winterfarben wie etwa Grau oder Camel kombinieren. Dank der geschmeidigen Textur lässt sich der Lack gleichmäßig verteilen und soll bereits mit der ersten Schicht ein professionelles Ergebnis liefern. Der Pinsel ermöglicht ein präzises Auftragen – auch wenn du kein Profi in Sachen Maniküre bist.

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Die Formel verspricht zudemDie Farbe soll viele Tage lang intensiv bleiben und dem Alltag standhalten. Das ist besonders jetzt Gold wert, wenn zwischen den ersten Weihnachtsfeiern und dem Einpacken von Geschenken kaum Zeit zum Nachlackieren bleibt. Den Nagellack gibt es noch in vielen weiteren Farben, die ebenfalls bestens zur kalten Jahreszeit passen, wie etwa „Chestnut“, „Desert Plum“ oder „Magenta Beauty“.