ByteDance plant Investition von bis zu 70 Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz

Der TikTok-Mutterkonzern ByteDance will seine Ausgaben für KI-Infrastruktur massiv erhöhen und damit US-Techriesen wie Microsoft und Amazon direkt herausfordern. Laut Bloomberg sind Investitionen von bis zu 70 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr geplant.

ByteDance, der Mutterkonzern von TikTok, plant nach Informationen von Bloomberg Investition en von bis zu 70 Milliarden US-Dollar in Künstliche Intelligenz im laufenden Jahr. Diese Summe würde eine nahezu Verdreifachung der bisherigen Ausgaben für Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur bedeuten.

Die Gespräche seien noch vorläufig, berichteten mit den Plänen vertraute Personen. Demnach könnten sich die Investitionen auf 400 bis 500 Milliarden Yuan belaufen. ByteDance selbst äußerte sich nicht zu den Angaben. Mit diesem Schritt greift das chinesische Tech-Unternehmen direkt US-Techriesen wie Microsoft und Amazon an, die ebenfalls massiv in KI investieren.

Der Wettlauf um die Vorherrschaft in der Künstlichen Intelligenz verschärft sich damit weiter. Die geplanten Ausgaben unterstreichen ByteDances Ambitionen, im globalen KI-Markt eine führende Rolle zu spielen. Das Unternehmen treibt den Aufbau eigener Rechenzentren voran und entwickelt spezialisierte Chips für KI-Anwendungen. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie OpenAI (mit Microsoft-Unterstützung) oder Googles Alphabet verfügt ByteDance über enorme Datenmengen aus der TikTok-Nutzung, die für das Training von KI-Modellen genutzt werden können.

Analysten sehen darin einen strategischen Vorteil, aber auch hohe Risiken, da die Investitionen zunächst die Gewinne belasten könnten. Dennoch erscheint der Schritt logisch, da KI-gestützte Funktionen wie personalisierte Inhalte oder Werbung das Kerngeschäft von TikTok weiter stärken sollen. Die Dimension der geplanten Investitionen zeigt, dass ByteDance nicht nur im sozialen Medienmarkt, sondern auch in der KI-Infrastruktur zu den globalen Schwergewichten aufsteigen will. Sollten die Pläne umgesetzt werden, würde das Unternehmen zu einem der größten Investoren in diesem Bereich weltweit.

Dies könnte auch Auswirkungen auf die geopolitische Rivalität zwischen den USA und China haben, da beide Länder um die Führung in der KI-Technologie ringen. Für den deutschen Markt bedeutet dies, dass heimische Unternehmen wie SAP oder Siemens sich noch stärker positionieren müssen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Die Entwicklung zeigt, dass Investitionen in KI-Infrastruktur und -Forschung für Tech-Konzerne überlebenswichtig sind. Die nächsten Jahre werden entscheiden, wer die Nase vorn haben wird





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