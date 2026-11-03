C.J. Gardner-Johnson von Buffalo Bills nach Spuckvorfall entlassen

Die Buffalo Bills haben Safety C.J. Gardner-Johnson entlassen, nachdem er während des Spiels gegen die Las Vegas Raiders Brock Bowers mit Speichel beworfen hatte.

Die Buffalo Bills haben ihren Safety C.J. Gardner-Johnson aus dem Kader entfernt und schließlich entlassen. Diese drastische Maßnahme folgt auf einen schwerwiegenden Regelverstoß im Spiel gegen die Las Vegas Raiders in der sechsten Woche. Gardner-Johnson hatte während der zweiten Viertelminute gegen Brock Bowers gespuckt, was zu einer sofortigen Disqualifikation und später zur Trennung vom Verein führte.

Regelverstöße und Sanktionen der Liga

Der Sicherheitsbeamte wurde während der Partie wegen eines Verstoßes gegen Regel 12, Absatz 3, Artikel 1 der NFL-Regularien bestraft. Die Liga wertete die Handlung als aktionswidrig zum allgemein verstandenen Grundsätzen des sportlichen Verhaltens. Gardner-Johnson erhielt eine Strafe und wurde vom Feld gestellt, da sein Verhalten den ethischen Standards der Profiliga widersprach. Die Entscheidung der Schiedsrichter markierte den ersten Schritt in einer Kette von Konsequenzen, die weit über die reine Spielstrafe hinausgingen.

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Kritik des Trainers und Teamkultur

Head Coach Joe Brady äußerte sich bereits unmittelbar nach dem Vorfall kritisch zur Haltung seines Spielers. Er betonte, dass es in dieser Liga selbst mit der maximalen Kadergröße von vierzigacht Mann schwierig sei, Siege einzufahren. Mit nur siebenundvierzig verfügbaren Spielern sei die Situation noch herausfordernder. Brady erklärte, dass Gardner-Johnson wisse, dass solche Vorfälle nicht passieren dürfen und nicht entschuldbar sind. Der Trainer verwies darauf, dass das Verhalten nicht dem Standard entspreche, den die Organisation für ihr Team festgelegt hat. Es gehe darum, alles für die Mannschaft zu geben, ohne dabei Grenzen zu überschreiten.

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Spielverlauf und emotionale Eskalation

Zum Zeitpunkt des Vorfalls führten die Buffalo Bills das Spiel mit dreizehn zu zehn Punkten gegen die Las Vegas Raiders. In der darauffolgenden Spielzeit mussten die Bills jedoch den Ausgleich hinnehmen, als die Uhr ablief und die Halbzeitpause bevorstand. Nach der Partie gab Gardner-Johnson an, dass es sich lediglich um eine Diskussion und einen Streit gehandelt habe. Er betonte, dass keine negativen Absichten vorlagen und ihm persönlich nichts getan worden sei. Für ihn war dies das übliche Gezanke und Gepöbel in der Hitze des Kampfes, auch wenn die Geste völlig unangebracht war. Auch der Star der Raiders konnte die heftige Reaktion nicht vollständig erklären.

Öffentliche Entschuldigung und Reaktionen

Noch am selben Abend meldete sich C.J. Gardner-Johnson auf Instagram zu Wort und sprach eine aufrichtige Entschuldigung aus. Er richtete diese an seine Gegner, Teamkollegen, die Organisation und alle Unterstützer. Gardner-Johnson verwies auf seine Leidenschaft und seinen kämpferischen Instinkt, räumte jedoch ein, eine klare Linie überschritten zu haben. Er bezeichnete die Geste gegenüber seinem Gegner als unangemessen, unnötig und als Ausdruck mangelnden Respekts. Für seine Tat gebe es keine Rechtfertigung, und er stehe für sein Handeln gerade. Eine direkte Nennung von Brock Bowers erfolgte nicht, die Apologie galt aber implizit auch ihm. Gardner-Johnson betonte abschließend, dass ein einzelner Moment seinen Charakter nicht definiere, sondern die Art der Reaktion entscheidend sei.