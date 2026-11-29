Zum 128. Geburtstag des Autors C.S. Lewis wird an seine Welt Narnia erinnert, die parallel zu Mittelerde existiert. Nach Jahren der Neuauflage-Verhandlungen sicherte sich Netflix die Rechte, wodurch die Chroniken bald ins Kino und Streaming kommen.

Neben J.R. R. Tolkien gibt es in der Literaturgeschichte noch einen anderen großen Fantasy-Autor, der das Genre stark geprägt hat: C.S. Lewis. Heute hätte er seinen 128.

Geburtstag gefeiert. Direkt neben Mittelerde liegt die fantastische Welt von Narnia – zumindest, wenn man sich auf die Suche nach populären Fantasy-Reihen begibt. WährendClive Staples Lewis, der am 29. November 1898 in Belfast geboren wurde, wäre heute 128 Jahre alt geworden.

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Gestorben ist er am 22. November 1963 in Oxford. Bekannt ist der irische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler vor allem für dieFantasy-Epos: C.S. Lewis und Die Chroniken von Narnia Bereits 1950 erschien der erste Band der Chroniken von Narnia, der die Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy ins Zentrum rückte.