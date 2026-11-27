Schnell und einfach: Wir haben mit einem KI-Agenten die komplette Bedienoberfläche eines Samsung-TVs umgebaut – und Werbung und Tracker entfernt.

Die Bedienoberflächen von Smart-TVs nerven oft: Zu langsam, zu viel Werbung, zu hässlich. c’t 3003 wollte wissen, ob man mit einem KI-Agenten einfach alles umbauen kann.

Guckt mal hier, das ist mein Samsung-Fernseher und, hä, das sieht ja aus wie eine Mischung aus Fire OS und Apple TV, aber hier hängt ja gar nichts dran. Ja, ich hab mir die komplette Oberfläche von einem KI-Agenten nämlich umbauen lassen und das bedient sich jetzt viel schneller als vorher.

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Außerdem wurde die meiste Werbe- und Trackingsoftware einfach komplett abgeklemmt. Hier, so lief das vorher und jetzt so. Alles, was ich dafür machen musste, war, hier mit meinem Laptop auf dem Sofa einem KI-Agenten Anweisungen geben. Das ist babyeinfach und ich garantiere euch, das kann jeder und jede nachmachen.