Cadillac hat Valtteri Bottas für die neue Saison verpflichtet. Damit sind fast alle Fahrerplätze für 2027 vergeben und nur noch eine Lücke offen.

Das Team Cadillac Racing hat den finnischen Formel-1-Piloten Valtteri Bottas offiziell für die kommende Saison 2027 unter Vertrag genommen. Diese Bestätigung erfolgt vor dem Hintergrund des Heimatrennens von Cadillac in Las Vegas und schließt damit die letzten offenen Fragen bezüglich der Fahrerliste für das nächste Jahr aus. Mit dieser Nachricht stehen voraussichtlich 21 der insgesamt 22 Cockpits für die kommende Rennserie bereits fest, wodurch das Gesamtbild der Startaufstellung fast vollständig rekonstruiert werden kann.

Strategische Stabilität durch Erfahrung

Cadillac begründet die Verpflichtung von Bottas explizit mit dem Ziel, Kontinuität und Stabilität in das aufstrebende Team zu bringen. Der Vorstandsvorsitzende von Cadillac, Dan Towriss, hebt dabei besonders die langjährige Erfahrung, die einzigartige Perspektive und das Engagement des 37-jährigen Finnen hervor. In einer offiziellen Stellungnahme betont Towriss, dass diese Qualitäten als wichtige Stärken für die Entwicklung des neuen Rennstalls gelten und einen unverzichtbaren Bestandteil der Strategie darstellen.

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Bottas selbst zeigt sich von der Herausforderung, ein neues Formel-1-Team von Grund auf aufzubauen, sichtlich motiviert. Er erläutert, dass es zwar klar war, dass der Aufbau eines solchen Teams kein einfacher Prozess sein würde, aber genau diese Komplexität mache die Aufgabe so besonders. Der ehemalige Mercedes-Pilot erklärt weiter, dass man das Fundament bereits gelegt habe, man kontinuierlich lerne und sich ständig verbessere. Er beteuert, hungrig nach mehr Erfolgen zu sein und fest an das zu glauben, was das Team gemeinsam aufbaut.

Ende der Unsicherheit um den Fahrerplatz

Obwohl Valtteri Bottas beim US-amerikanischen Rennstall ohnehin einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet hatte, hatte das Management bis zum letzten Moment gezögert, die Bestätigung für das Jahr 2027 offiziell abzugeben. Diese Zurückhaltung stand im Kontrast zur aktuellen Saisonstatistik, bei der Teamkollege Sergio Perez die Duellsituation mit 14 zu 4 deutlich für sich entschieden hat. Aufgrund dieses Verhältnisses waren in der Fachwelt und bei Fans erhebliche Zweifel geäußert worden, ob der zweimalige Vizeweltmeister, der sich die Titel 2019 und 2020 sicherte, sein Cockpit im kommenden Jahr behalten dürfte.

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Die nun erfolgte offizielle Bestätigung durch Cadillac beendet diese Spekulationen endgültig. Bottas weist darauf hin, dass die Reise noch nicht zu Ende ist und die Geschichte der Marke in der Formel 1 gerade erst beginnt. Seine Aussage unterstreicht den Willen des Teams, trotz der internen Herausforderungen und der unterschiedlichen Performance innerhalb des Teams an der langfristigen Entwicklung festzuhalten und die gemeinsame Vision weiter voranzutreiben.

Auswirkungen auf die Fahrerlandschaft 2027

Durch die Bindung von Valtteri Bottas an Cadillac werden zehn der elf an der Weltmeisterschaft teilnehmenden Teams im Jahr 2027 mit exakt derselben Fahrerpaarung an den Start gehen, die sie bereits im Jahr 2026 aufgeboten haben. Diese massive Stabilität in der Zusammensetzung der Rennteams führt dazu, dass nur bei einem einzelnen Team eine Änderung zu erwarten ist. Bei Haas gibt es die einzige offene Position, da dort die Personalstruktur noch nicht final feststeht.

Noch völlig offen ist derzeit die Zukunft von Colton Herta innerhalb der Organisation von Cadillac. Der Rennstall teilt zu seiner aktuellen Rolle im Team lediglich mit, dass die Ersatz- und Testfahrer zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Diese vage Ankündigung lässt vermuten, dass die Position von Herta weiterhin flexibel gehalten wird, während das Hauptcockpit mit Bottas besetzt ist. Der Fokus liegt derzeit klar auf der Stabilität des erfahrenen Fahrerkerns.