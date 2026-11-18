Cadillac bestätigt Valtteri Bottas neben Sergio Perez für die Formel-1-Saison 2027. Damit sind 21 von 22 Startplätzen bereits vergeben.

Der Formel-1-Rennstall Cadillac hat am Mittwoch bestätigt, dass der Finne Valtteri Bottas auch in der kommenden Saison 2027 für das US-Team an den Start geht. Die Mitteilung erfolgte im Vorfeld des Großen Preises von Las Vegas. Cadillac, der neue Rennstall aus den Vereinigten Staaten, setzt damit auf Kontinuität im Fahrerkader, denn auch der Mexikaner Sergio Perez bleibt für das Team am Steuer.

Cadillac setzt auf Kontinuität mit Perez und Bottas

Cadillac hält an seinem bisherigen Fahrerduo fest, nachdem das Team die Verpflichtung von Sergio Perez bereits bestätigt hatte. Nun folgt mit Valtteri Bottas der zweite Fahrer für die kommende Saison. Die Entscheidung bedeutet, dass beide Piloten, die das Team in seinem Aufbau begleiten, auch im nächsten Jahr das Cockpit besetzen werden.

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Der Rennstall Cadillac ist ein Neueinsteiger in der Formel 1. Für ein solches Projekt ist die Zusammensetzung des Fahrerteams von großer Bedeutung, weil Erfahrung und Abstimmung zwischen Ingenieuren und Piloten die Entwicklung des Autos beschleunigen können. Mit der Bestätigung von Bottas und Perez verhindert Cadillac, dass die Arbeit am Projekt durch einen größeren Fahrerwechsel unterbrochen wird.

Stimmen von Valtteri Bottas und Dan Towriss

Valtteri Bottas äußerte sich zu seiner Rolle beim Aufbau des Teams. Der 37-jährige Finne erklärte, dass er gewusst habe, dass der Aufbau eines neuen Formel-1-Teams von Grund auf nicht einfach werden würde. Gerade diese Herausforderung mache das Projekt für ihn besonders. Bottas betonte, dass die Grundlagen bereits gelegt seien, das Team lerne und sich verbessere und dass noch viel mehr folgen werde.

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Bottas sagte außerdem, dass er hungrig nach mehr sei und an das glaube, was das Team gemeinsam aufbaue. Seine Aussage, dass die Geschichte gerade erst begonnen habe, unterstreicht seine Bindung an das Projekt. Dan Towriss, der Chief Executive Officer des Cadillac-Teams, hob hervor, dass die Erfahrung, die Perspektive und das Engagement von Valtteri Bottas wichtige Stärken für die Mannschaft seien. Towriss ergänzte, dass Kontinuität dem Team eine starke Basis für die weitere Entwicklung und für die Verfolgung der Formel-1-Ambitionen biete.

Fahrermarkt 2027: 21 von 22 Plätzen vergeben

Für die Saison 2027 sind bereits 21 von 22 Fahrerplätzen im Feld der Formel 1 festgelegt. Mit der Bestätigung von Valtteri Bottas bei Cadillac steigt die Zahl der feststehenden Piloten damit deutlich an, sodass der Fahrermarkt nahezu abgeschlossen ist.

Der einzige Rennstall, der bislang nur einen Fahrer für 2027 benannt hat, ist Haas. Das Team hat den Brasilianer Rafael Camara bestätigt. Für den zweiten Wagen von Haas gibt es noch keine offizielle Verkündung. Nach Einschätzung der Lage wird jedoch höchstwahrscheinlich der Brite Oliver Bearman den zweiten Haas-Wagen steuern. Damit liegt der letzte offene Platz im Feld vor allem bei diesem Team.