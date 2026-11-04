Cadillac F1: Mark Walter verkauft bis zu 51 Prozent des Rennstalls

Mark Walter sucht Käufer für bis zu 51 Prozent von Cadillac Racing. Der Preis liegt bei mindestens drei Milliarden US-Dollar, während das Team noch keine Punkte sammelt.

Der US-amerikanische Automobilkonzern Cadillac hat die Formel Eins zur neuen Herausforderung gemacht und ist seit Saisonbeginn in der Königsklasse des Motorsports aktiv. Trotz dieses prestigeträchtigen Einstiegs gestaltet sich die sportliche Bilanz für das Rookie-Team jedoch äußerst schwierig. Die Fahrer Sergio Perez und Valtteri Bottas haben in diesem Jahr noch nicht einen einzigen Punkt erzielt. Damit teilen sie die Position ohne Punkte unter anderem mit Lance Stroll vom Aston Martin Team.

Sportliche Misere und technische Defizite

Die Performance des Cadillac Teams bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Sowohl Sergio Perez als auch Valtteri Bottas kämpfen kontinuierlich mit technischen Problemen am Fahrzeug. Diese Zuverlässigkeitsprobleme führen regelmäßig zu vorzeitigen Rennen oder schweren Unfällen. In Mexiko brach Valtteri Bottas die Radaufhängung seines Wagens mitten auf einer Geraden. Der Unfall führte dazu, dass der Finne hart in die Streckenbegrenzung einschlug. Zum Glück blieb er bei diesem Vorfall unverletzt, doch das Auto war vollständig zerstört.

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Auch an dem Fahrzeug von Sergio Perez traten bereits gravierende mechanische Schäden auf. Beim Rennen in Montreal in Kanada brach ebenfalls die Radaufhängung. Solche wiederkehrenden Ausfälle verhindern, dass die Piloten ihre Qualifikationsleistungen in Punkte umwandeln können. Die Situation ist so ernst, dass nur noch Lance Stroll vom Aston Martin Team denselben Status ohne Punkte vorweisen kann wie die Cadillac-Piloten.

Unsicherheit über die Fahrerkonstellation

Neben den sportlichen Schwierigkeiten herrscht große Unsicherheit bezüglich der Besetzung der Sitze im Cockpit. Die Zukunft von Valtteri Bottas ist derzeit offen. Es gibt zahlreiche Gerüchte über eine mögliche Ablösung des finnischen Fahrers. Im Gegensatz dazu hat Sergio Perez seinen Vertrag kürzlich bis mindestens zum Ende der Saison 2029 verlängert. Dies schafft eine asymmetrische Situation innerhalb des Teams.

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Valtteri Bottas hingegen läuft sein aktueller Vertrag nur noch bis zum Ende der nächsten Saison. Als zweifacher Vize-Weltmeister bringt er Erfahrung mit, doch die fehlende Perspektive könnte seine Motivation beeinflussen. Die Kombination aus technischer Unterlegenheit und unklaren Verträgen erschwert die Planung für das Management. Fans und Experten diskutieren intensiv darüber, ob das Team die notwendigen Veränderungen vornimmt, um wettbewerbsfähig zu werden.

Verkauf von Anteilen durch Mehrheits-Eigentümer

Die sportlichen Probleme sind nur ein Aspekt der aktuellen Krise. Nun kommt Unsicherheit über die Besitzverhältnisse hinzu. Nach Berichten mehrerer Medien sucht Mark Walter, der Mehrheits-Eigentümer des Rennstalls, aktiv nach Käufern für bis zu 51 Prozent der Anteile. Der geforderte Kaufpreis soll bei mindestens drei Milliarden US-Dollar liegen. Das entspricht einem Wert von rund 2,7 Milliarden Euro.

Interessante Parteien zeigen dennoch großes Interesse. Den Informationen zufolge gibt es sieben ernsthafte Interessenten, die den Einstieg prüfen. Sie lassen sich nicht davon abschrecken, dass das Unternehmen prognostizierte Verluste erwartet. Für das Jahr 2026 wird ein Verlust von rund 400 Millionen US-Dollar vorhergesagt. Dies entspricht etwa 355 Millionen Euro. Solche hohen Summen sind im Motorsport zwar üblich, doch die Kombination aus Verlusten und sportlichem Nichts erscheint vielen Beobachtern riskant.

Hintergründe zu Mark Walters finanziellen Aktivitäten

Mark Walter steht selbst unter Beobachtung. Gegen die von ihm mitbegründete Investmentgruppe TWG Global ermittelt die US-Finanzaufsicht. Diese rechtlichen Auseinandersetzungen dürften die Entscheidung zum Verkauf beschleunigt haben. In den vergangenen Monaten trennte sich Walter bereits von anderen Sport-Beteiligungen. Dazu gehören der Premier-League-Klub Chelsea und das NBA-Franchise Los Angeles Lakers.

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Nun soll der Cadillac-Rennstall als nächstes Objekt folgen. Der Verkauf würde die Struktur des Teams grundlegend verändern. Neue Eigentümer könnten andere Prioritäten setzen als Walter. Ob die neuen Investoren bereit sind, die hohen Verluste zu tragen und gleichzeitig in die Entwicklung eines noch jungen Teams zu investieren, bleibt abzuwarten. Die Formel Eins sieht einen Eigentümerwechsel in dieser Größenordnung selten, aber nicht unmöglich. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die sieben Interessenten ihr Angebot konkretisieren.