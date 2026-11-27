Ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Formel-1-Teams Cadillac steht erst mit Verspätung zur Verfügung: Was das für die Entwicklung des Rennstalls bedeutet

Ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Formel-1-Teams Cadillac steht erst mit Verspätung zur Verfügung: Was das für die Entwicklung des Rennstalls bedeutethat eine"gewisse Verzögerung" beim neuen Simulator des Teams eingeräumt.

Bottas sagte am Rande des Grand Prix von Katar 2026, das neue Tool werde voraussichtlich"Mitte des Jahres" einsatzbereit sein. Ursprünglich wollte Formel-1-Neueinsteiger Cadillac bereits dieses Jahr den neuen Simulator verwenden,"aber das wird nicht passieren", so Bottas. Als Grund für die Verzögerung gilt die"lange Warteschlange an Bestellungen" beim Simulator-Hersteller. Doch wenn der neue Cadillac-Simulator erst einmal laufe, werde er eine große Unterstützung sein, erklärte Bottas.

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Er bezeichnete das Tool als einen"weiteren Schritt" für das US-Team:"Der Simulator ist wirklich das Neuste und Beste, was es gibt.