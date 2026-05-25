Die Cadillacs-Fahrerpaarung Valtteri Bottas und Sergio Perez hat bisher nicht bezahlt, mit dem Einstieg in die Formel 1. Während Bottas im Vergleich zu Perez eine schlechtere Bilanz macht, ist die Cadillacs-Topmanagement unzufrieden mit dem Finn, und die Trennung des Teams, zumindest intern, ist ein Thema. Auch Colton Herta versucht eine Chance zu ergattern, und Esteban Ocon hat interne Probleme.

Der mexikanische Sergio Perez hat sich in der Formel 1 bislang mit Schwierigkeiten bedient, während sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas weiter von den Erwartungen abweicht.

Laut Sky Italia ist die Cadillacs-Topmanagement bereitsInternal unzufrieden über die Leistungen von Bottas und ein bereits abgehaktes Thema, einen Aufeinandertritt zu scheißen. Die Suche nach einem Nachfolge-Piloten für Bottas läuft, als mögliKr wäre Colton Herta, bereits vor der Saison bestätigt und unter Vertrag genommen. Als potenzieller Kandidaten für eine Chance gilt auch Esteban Ocon, der jedoch bislang in der Saison kaum an Oliver Bearman gescheitert ist





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