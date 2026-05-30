Cafu: Arsenal hat eine Chance gegen PSG

Champions-League-Sieger und Brasilien-Legende Cafu hat vor dem Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal eine klare Meinung und einen konkreten Rat für die Londoner.

Champions-League-Sieger und Brasilien-Legende Cafu hat vor dem Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal eine klare Meinung und einen konkreten Rat für die Londoner.

Der ehemalige Weltklasse-Verteidiger sieht sogar einen Bereich, in dem die Engländer den Titelverteidiger entscheidend treffen können. Cafu lobte die Mannschaft von Trainer Arteta ausdrücklich und sagte, dass beide Teams auf Augenhöhe seien. Beide Mannschaften haben die gleiche Qualität in ihrer Startelf, deshalb ist es wirklich schwer vorherzusagen, wer gewinnt. Vor allem bei Standardsituationen sieht die Brasilien-Ikone einen möglichen Vorteil für die Gunners.

Arsenal ist eine wirklich gefährliche Mannschaft, sie wissen genau, wie man Standardsituationen nutzt. Genau diese Stärke könnte gegen PSG zum entscheidenden Faktor werden. Die Londoner gehörten in dieser Saison sowohl in der Premier League als auch in der Champions League zu den gefährlichsten Teams bei ruhenden Bällen. Dazu kommt die starke Defensive.

Arsenal kassierte auf dem Weg ins Finale nur wenige Gegentore und überzeugte immer wieder durch große Stabilität. Der frühere AC-Mailand-Star erwartet deshalb ein Endspiel auf höchstem Niveau: 'Deshalb bin ich sicher, dass es ein wirklich großes Finale wird.

' PSG trotzdem leicht favorisiert PSG reist mit breiter Brust nach Budapest, vor allem die Offensive um Dembélé, Doué und Kvaratskhelia war zuletzt brandgefährlich. Auch der FC Bayern bekam die Qualität der Pariser im Halbfinale deutlich zu spüren. Arsenal steht dagegen erstmals seit 2006 wieder im Endspiel der Königsklasse. Nach dem Premier-League-Titel träumen die Londoner nun vom ersten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte.

Für Cafu ist deshalb klar: Einen eindeutigen Favoriten gibt es nicht. Wenn Arsenal seine Stärke bei Standards ausspielt, könnte genau dort der Schlüssel gegen Titelverteidiger PSG liegen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cafu Paris Saint-Germain FC Arsenal Champions League Finale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG-Spiel gegen FC Arsenal in der Puskas Arena: Tickets werden verkauftDas Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal wird am 30. Mai 2026 in der Puskas Arena in Budapest stattfinden. Die Tickets sind bereits verkauft, aber die Fans können sich bei den Vereinen um weitere Kontingente bewerben.

Read more »

Champions-League-Finale: PSG gegen Arsenal - Artetas Geduld gegen Enriques SpektakelMikel Arteta und Luis Enrique kennen sich seit Jahrzehnten. Während die PSG-Offensive Europas Maßstab geworden ist, setzt Arsenal auf defensive Perfektion.

Read more »

Arsenal vor historischer Champions-League-Finale gegen PSGDer FC Arsenal steht nach 20 Jahren wieder im Champions-League-Finale. Nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft streben die Gunners unter Trainer Mikel Arteta nach dem ersten Champions-League-Triumph. DFB-Spieler Kai Havertz ist Teil des Teams. Erinnerungen an das verlorene Finale 2006 gegen Barcelona werden wach.

Read more »

Kampf um Europas Thron: PSG gegen Arsenal: Was Sie zum Champions-League-Finale wissen müssenKampf um Europas Thron! PSG trifft im Champions-League-Finale auf den ungeschlagenen FC Arsenal. Alle Infos zum Spiel, Rekorden und Besonderheiten.

Read more »