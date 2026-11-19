Nach fünf Jahren anterogader Amnesie dankt Caitlin Little der Stammzellentherapie. Neun Jahre nach dem Unfall hat sie geheiratet und erinnert sich an alles.

Caitlin Little aus Greensboro in North Carolina hat nach einer langen medizinischen Reise ihre anterograde Amnesie überwunden und kann sich nun an neue Ereignisse erinnern. Die junge Frau, die jahrelang jedes Morgen damit aufwachte, als wäre es der 13. Oktober 2017, hat ihr Leben erfolgreich neu gestaltet und ist kürzlich geheiratet worden.

Der Unfallauslöser und die Diagnose

Die Geschichte begann im Oktober 2017 während eines Crosslauf-Trainings an der Highschool von Caitlin Little. Eine Mitschülerin stolperte und stürzte frontal auf die damals dreizehnjährige Schülerin, wobei ihre Stirn auf die Schläfe von Caitlin traf. Der Unfall verursachte eine schwere Hirnverletzung, die jedoch zunächst nicht sofort als Ursache für ihre spätere Gedächtnisstörung identifiziert wurde. Ärzte stellten später fest, dass eine bereits im Körper der Patientin vorhandene Erkrankung durch die physische Verletzung ausgelöst wurde.

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Die Folge war eine diagnostizierte anterograde Amnesie. Betroffene dieser Form der Gedächtnislücke können sich neue Informationen in der Regel nur für einen Zeitraum von ein bis zwei Minuten merken. Während alte Erinnerungen und Fakten oft erhalten bleiben, war Caitlin dazu verdammt, jeden neuen Tag mit einem vollständigen Gedächtnisverlust zu beginnen. Ihre Mutter beschrieb den Zustand ihrer Tochter als das sogenannte "60-Sekunden-Gedächtnis".

Familieninitiative und medizinische Suche

Als die Behandlungsmöglichkeiten im lokalen Umfeld erschöpft schienen, entschloss sich die Familie Little dazu, die Öffentlichkeit über die Lage ihrer Tochter zu informieren. Vater Chris Little erklärte gegenüber dem US-Fernsehsender Fox8, dass sie realisierten, weitgehend auf sich allein gestellt zu sein. Daraufhin begannen sie, alle verfügbaren Mittel zu nutzen, um Ärzte zu kontaktieren und E-Mails im gesamten Land zu versenden.

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Das ultimative Ziel bestand darin, eine medizinische Fachkraft zu finden, die über spezifische Erfahrung in der Behandlung dieser seltenen Form der Gedächtnisstörung verfügte. Diese intensive Suche nach spezialisiertem Expertenwissen war notwendig, da herkömmliche Therapien keine Besserung der Symptome von Caitlin Little bewirken konnten. Die Familie wollte sicherstellen, dass jede mögliche Option ausgeschöpft wird, um ihrer Tochter zu helfen.

Therapieerfolg durch Stammzelleninjektionen

Der Wendepunkt in Caitlins medizinischer Geschichte trat auf, als ein zweiter Arzt eine spezifische Therapie empfahl. Bei diesem Behandlungsansatz wurden Stammzellen direkt in das Rückenmark der Patientin injiziert. Der therapeutische Zweck dieser Intervention bestand darin, die geschädigten Bereiche ihres Gehirns zu reparieren und die neuronalen Verbindungen wiederherzustellen, die für die Bildung neuer Erinnerungen notwendig sind.

Die Behandlung erwies sich als erfolgreich. Caitlin Little begann, sich allmählich an neue Ereignisse zu erinnern, und ihr Gedächtnis verbesserte sich jeden Tag ein Stück mehr. Ihre Mutter Jennifer betonte nach dem Erfolg der Behandlung, dass man das Unmögliche schaffen könne und dass die Familie dies mit ihrem Fall bewiesen habe. Caitlin kann nun auch ihre eigenen Handlungen wie das Pflanzen von Blumen in ihrem Garten wiedererkennen und behalten.

Das Ja-Wort und der Neubeginn

Genau neun Jahre und vierzehn Tage nach dem Unfall, der ihr einen großen Teil ihres Gedächtnisses geraubt hatte, feierte Caitlin Little ihre Hochzeit. Sie gab ihrem Freund Austin das Ja-Wort in einer Zeremonie, die für sie einen symbolischen Meilenstein darstellt. Da sie ihre anterograde Amnesie überwunden hat, wird sie sich an diesen besonderen Tag und den Moment ihrer Eheversorgung für immer erinnern können.

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Im Anschluss an ihre Genesung und die Hochzeit studiert Caitlin Little weiterhin. Ihre Geschichte dient als Beispiel für die Möglichkeiten moderner medizinischer Therapien bei neurologischen Erkrankungen. Die Überwindung der anterograde Amnesie ermöglicht es ihr, ein eigenständiges Leben zu führen und zukünftige Ereignisse nicht mehr zu vergessen, was einen fundamentalen Unterschied zu ihren Zuständen vor der Behandlung markiert.