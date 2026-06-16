Cala Mesquida: Spaniens bester Strand Europas im Ranking

Die Cala Mesquida auf Mallorca wurde im europäischen Strandranking auf Platz sechs gewählt und ist damit Spitzenreiter in Spanien. Die Bucht überzeugt mit Naturidylle, familienfreundlicher Infrastruktur und türkisblauem Wasser, obwohl in der Hochsommerzeit mit Menschenmengen zu rechnen ist.

Die schönsten Strände Europa s wurden gekürt, und aus spanischer Perspektive schneidet die Cala Mesquida im Nordosten Mallorca s hervorragend ab. Sie erreicht im Europa-Ranking den sechsten Platz und ist damit der bestplatzierte Strand Spaniens sowie der beste Mallorca s.

Die etwa 250 Meter lange Bucht gehört zu den bekanntesten Naturstränden der Baleareninsel und besticht durch feinen Sand, türkisblaues Wasser und flache Sandbänke. Trotz ihrer Beliebtheit wirkt die Bucht, umgeben von Dünen und grünen Hügeln, ursprünglich und naturbelassen. Sie liegt nahe der Gemeinde Capdepera und nur rund zehn Autominuten vom Urlaubsort Cala Ratjada entfernt. Hinter dem Strand schließen sich Pinienhaine und unberührte Küstenlandschaften an.

Für Besucher ist die Cala Mesquida gut ausgestattet mit Restaurants, Liegenverleih und Rettungsschwimmern, weshalb sie besonders bei Familien beliebt ist. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass in den Sommermonaten mit vielen Besuchern zu rechnen ist und das Meer bei stärkerem Wind rauer sein kann





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