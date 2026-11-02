Caleb Williams verteidigt Caddix-Schuhe trotz 35.823 Dollar Strafe der NFL

Quarterback Caleb Williams ignoriert die Geldstrafe der NFL für nicht genehmigte Caddix-Footballschuhe. Er bleibt seinen "Smart Studs" treu, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Quarterback der Chicago Bears, Caleb Williams, befindet sich im offenen Konflikt mit der National Football League (NFL). Der 24-Jährige weigert sich, die vorgeschriebenen offiziellen Partnerlogos von Nike, Adidas und Under Armour auf seinen Footballstiefeln zu verdecken. Stattdessen läuft der Star auf Modellen des neuen Herstellers Caddix auf, was ihn bereits eine hohe Geldstrafe in Höhe von insgesamt 35.823 Dollar gekostet hat. Trotz dieser massiven Sanktionen und der drohenden weiteren Konflikte kündigt Williams an, beim kommenden Montag-Nacht-Spiel gegen die Seattle Seahawks, die am 2.15 Uhr live bei RTL und Sky zu sehen sind, weiterhin seine individuellen Schuhe zu tragen.

Regelwerk und die Strafe gegen Williams

Grund für die Sanktionen ist das strikte Reglement der Liga, das nur die Logos der exklusiven Partnerzulieferer erlaubt. Alle anderen Hersteller müssen ihre Markenauftritte auf dem Schuhwerk der Spieler unkenntlich machen. Williams hat sich jedoch bewusst gegen diese Praxis entschieden und betont trotzig, dass er keine Pläne hat, das Logo zu schwärzen. Parallel dazu hat er laut Berichten des Sports Business Journal einen offiziellen Einspruch gegen die verhängten Geldstrafen eingelegt. Ein besonderes Detail an dieser Situation ist, dass Williams aktuell keinen Sponsorvertrag mit dem relativ jungen Unternehmen Caddix unterhält, das erst 2023 gegründet wurde. Er finanziert die Ausrüstung somit vollständig aus eigener Tasche.

Also read NFL zieht Schiedsrichter nach Fehlern im Packers-Lions-Spiel ab

Technik und gesundheitliche Motivation

Die Entscheidung des Bears-Quarterbacks basiert auf technologischen Argumenten und gesundheitlichen Bedenken. Caddix wirbt mit sogenannten "Smart Studs", also flexiblen Stollen, die entwickelt wurden, um das Risiko schwerer Verletzungen an Knien und Knöcheln zu reduzieren. Herkömmliche Stollen greifen bei plötzlichen Richtungswechseln besonders auf Kunstrasen extrem fest in den Boden ein. Dies erzeugt enorme Kräfte auf die Gelenke, Sehnen und Bänder der Athleten. Der Geschäftsführer von Caddix, Jack Rasmussen, erklärt, dass Athleten berichten, ihre Knie und Knöchel fühlten sich nach dem Training und Wettkampf deutlich weniger steif, geschwollen oder schmerzhaft an. Da keine Einbußen in der Leistung zu verzeichnen sind, sieht das Unternehmen dies als den Idealfall.

Advertisement

Reaktionen von Stakeholdern und Investoren

Die Debatte um die Schuhe zieht sich durch verschiedene Ebenen der Liga. Williams selbst argumentiert gegenüber CBS, dass ihm sein Körper schon seit Jahren einen hohen Stellenwert genießt. Es sei ihm wichtig, gesund auf dem Feld zu bleiben, was mit den super bequemen und funktionierenden Schuhen gelingen würde. Ähnlich denkt Football-Legende Joe Flacco, der als 41-Jähriger der erste NFL-Profi war, der die smarten Stollen testete. Flacco stieg daraufhin als Investor in das Unternehmen ein und versprach auf ESPN, die Strafe für Williams zu zahlen, falls diese erneut verhängt wird. Auf Seiten der Bears zeigt sich Headcoach Ben Johnson (40) hingegen gelassen. Er ist überzeugt, dass sein Quarterback das Team nicht riskieren wird, durch eine Sperre auszusetzen.

Auswirkungen auf die Spielpraxis

Die Kontroverse zeigt, wie individuell die Ausrüstungswahl in der modernen NFL ist. Neben Williams nutzen rund 40 weitere Profis die Caddix-Schuhe, die pro Paar rund 260 Dollar kosten. Williams ist jedoch der einzige, der das Logo offen trägt und damit gegen die aktuellen Auflagen verstößt. Für die Fans bedeutet der Konflikt eine spannende Dynamik im kommenden Spiel zwischen den Chicago Bears und den Super-Bowl-Champions Seattle Seahawks. Das Match findet am kommenden Montagabend statt und kann sowohl im deutschen Free-TV bei RTL als auch im Pay-TV bei Sky verfolgt werden. Die NFL-Spiele sind generell sonntags ab 19 Uhr kostenlos bei RTL zu sehen, während internationale Zuschauer auf den NFL Game Pass bei DAZN zurückgreifen können.