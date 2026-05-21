Ein Segler, der seine Segelboot vor der Küste von Santa Rosa brach, hat ein natürliches Feuer ausgelöst, das einen einzigartigen Lebensraum und eine der seltensten Kiefern Arten der Welt gefährdet. Während er seine Rettung vorbot, beschädigte er die Vegetation. Einige Städte mussten evakuiert werden, wie der Menschische Einfluss das Feuer voran trägt.

Ein schiffbrüchiger Segler hat auf der kalifornischen Insel Santa Rosa unabsichtlich ein Buschfeuer ausgelöst, das einen einzigartigen Lebensraum und eine der seltensten Kiefern Arten der Welt bedroht.

Der Mann hatte zwei Signalfackeln abgeschossen, nachdem er auf der Insel vor der südkalifornischen Küste gestrandet war. Die Fackeln setzten die trockene Vegetation sofort in Brand. Wie US-Medien berichten, war der 67-Jährige mit seinem Segelboot gegen die Felsen von Santa Rosa Island gekracht. Eingeschlossen zwischen Meer und dem Feuer, das er selbst verursacht hatte, kratzte der Mann die Buchstaben SOS in den verkohlten Boden...





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regierung Und Politik Waldbrand Verona Fire Feuerschutzbehörde Seltene Käfer See-Elefanten Torrey-Kiefer California San Diego

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Feuer auf Industriegelände in Pankow: Berliner Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung ausEine dunkle Rauchsäule stieg am Montag in Heinersdorf gen Himmel: Auf einem Industriegelände an der Blankenburger Straße brannte es. Ein Zeuge sah zuvor mutmaßliche Brandstifter.

Read more »

Drama um gestrandeten Segler: Seine Signalrakete löst wohl größten Brand der Inselgeschichte ausEin Segler in Not könnte mit seinen Signalraketen das Feuer auf der Küsteninsel Santa Rosa ausgelöst haben. Der Brand ist bereits der größte in der jüngeren Geschichte der Insel und hat eine Fläche von 68 Quadratkilometern erfasst. Hunderte Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.

Read more »

FC Arsenal ist englischer Meister: Wie Mikel Arteta im Verein das Feuer entfachte data-manual=titleNach dem 1:1 von Manchester City gegen Bournemouth gewinnt der FC Arsenal erstmals seit 22 Jahren wieder die Premier League.data-manual=googleTeaserText

Read more »

Großbrand bei der „Wilden Horde“: Als Feuer ausbrach, spielten dort Kinder BasketballDas Großfeuer im Bickendorfer Gewerbegebiet, das unter anderem das Hauptquartier der Wilden Horde zerstört hat, hat auch die Halle der Basketballer der Kölner RheinStars in Mitleidenschaft gezogen.

Read more »