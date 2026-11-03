Callum Turner möglicher neuer James Bond

Brancheninsidern zufolge hat Callum Turner den Wettlauf um die Rolle des neuen James Bond gewonnen. Er trat von seiner Produktionsfirma zurück. Die offizielle Bestätigung steht noch aus.

Die lange Suche nach dem Nachfolger von Daniel Craig für die ikonische Rolle des 007-Agenten scheint sich ihren Weg zu einem Ende zu bahnen. Laut Berichten aus der Filmindustrie hat sich der britischem Schauspieler Callum Turner in einem intensiven Auswahlverfahren durchgesetzt. Er gilt als der favorisierte Kandidat, um in die Fußstapfen von Daniel Craig zu treten, der die Rolle seit 2006 verkörperte und sich nun von dem Franchise verabschiedet hat.

Wettbewerb um die 007-Rolle

Callum Turner setzte sich in einem harten Rennen gegen mindestens drei andere Schauspieler durch. Der entscheidende Moment war das vergangene Wochenende, in dem erste Screentests in den Bray Studios in Berkshire stattfanden. Diese Tests galten als kritischer Schritt im Casting-Prozess, der bereits im Mai dieses Jahres offiziell gestartet war. Die Branche beobachtete diese Entwicklungen mit großem Interesse, da die Identität des neuen James Bond eine der heiß diskutierten Fragen im Kino ist.

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Strategische Karriereentscheidung

Ein wichtiges Indiz für seine Ernennung ist Turners kürzlicher Rücktritt als Geschäftsführer seiner eigenen Produktionsfirma, der Twentytwo Films Ltd. Mit diesem Schritt signalisiert der 36-jährige Schauspieler, dass er seine beruflichen Prioritäten neu justiert. Die James-Bond-Rolle ist bekannt dafür, extrem zeitintensiv zu sein und eine langfristige Verpflichtung darzustellen. Turniers Rückzug aus seinem eigenen Unternehmen lässt den Schluss zu, dass er sich voll und ganz auf die anspruchsvollen Anforderungen der neuen Rolle vorbereiten kann.

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Verbindung zur Zauberei und Magie

Für ein breites Publikum ist Callum Turner vor allem aus dem Universum der Harry Potter-Filme bekannt. Dort übernahm er in den Prequels Phantastische Tierwesen die Rolle des Theseus Scamander. Dieser Charakter ist der ältere Bruder des Protagonisten Newt Scamander, der von den Fans in Erinnerung bleibt. Der Kontrast zwischen dem magischen Welt der Phantastischen Tierwesen und dem realistischen, actiongeladenen Leben von James Bond ist groß, doch Turner zeigt damit sein breites schauspielerisches Spektrum.

Offizielle Bestätigung steht noch aus

Trotz der starken Indizien und der Berichte aus Branchenkreisen ist Callum Turners Besetzung als neuer James Bond offiziell noch nicht bestätigt worden. Die Filmproduzentin Amy Pascal gab zuvor an, dass die finale Entscheidung bis Ende 2026 fallen soll. Dies deutet darauf hin, dass die offizielle Verkündung in naher Zukunft erfolgen könnte, nachdem das Feld der potenziellen Kandidaten sich deutlich verkleinert hat. Zuletzt standen nur noch drei Namen im Rennen, wobei Turner nun als der klare Favorit gilt.