Callum Turner neuer James Bond: Casting-Entscheidung und Karriere-Schritt

Brancheninsider bestätigen Callum Turner als Nachfolger von Daniel Craig. Der Schauspieler hat seine Produktionsfirma verlassen, was auf die James-Bond-Rolle hindeutet.

Die lange Wartezeit der Filmfans neigt sich dem Ende zu. Brancheninsider berichten, dass Callum Turner den Zuschlag für die ikonische Rolle des Agenten mit der Lizenz zum Töten erhalten hat. Er soll sich gegen mindestens drei andere Schauspieler durchgesetzt haben. Damit bricht eine völlig neue Ära in der 007-Franchise-Geschichte an.

Callum Turner bricht mit seiner Produktionsfirma

Callum Turner bereitet sich aktiv auf die große Karriere-Wende vor. Er ist als Geschäftsführer seiner eigenen Produktionsfirma Twentytwo Films Ltd. zurückgetreten. Dieser Schritt gilt vielen Beobachtern als klares Indiz für die anstehende Aufgabe. Die James-Bond-Rolle ist anspruchsvoll und sehr zeitintensiv.

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Der 36-Jährige aus Großbritannien muss sich nun auf das Filmbusiness konzentrieren. Ein Rücktritt aus dem eigenen Unternehmen deutet auf eine feste Verpflichtung hin. Fans und Experten werten dies als strategischen Move für die neue Aufgabe.

Das Casting und die Bray Studios

Der entscheidende Schritt im Auswahlverfahren fand am vergangenen Wochenende statt. Die ersten Screentests fanden in den Bray Studios in Berkshire statt. Dies war ein hochrangiges Ereignis im viel beachteten Casting-Prozess. Nach etlichen Spekulationen endet die Suche nun offenbar.

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Vorher waren bereits einige große Namen im Gespräch. Die Gerüchteküche hatte über Monate hinweg gebrodelt. Doch nun scheint sich der Kreis zu schließen. Turner hatte sich in einem harten Prozess gegen Konkurrenten behauptet.

Die Rolle des Theseus Scamander

Die meisten Zuschauer kennen Callum Turner aus einem anderen Universum. Er spielt in den "Phantastische Tierwesen"-Prequels Theseus Scamander. Diese Figur ist der ältere Bruder von Protagonist Newt Scamander. Newt wird von einem anderen Schauspieler verkörpert.

Das Harry-Potter-Universum steht in kaum größerem Kontrast zum rasanten Geheimagentenleben. Dennoch zeigt diese Erfahrung sein Talent. Turner hat bereits Beweise seiner Schauspielfähigkeit geliefert. Er kann zwischen verschiedenen Genres wechseln.

Prognosen von Amy Pascal

Offiziell bestätigt ist die Besetzung noch nicht. Jedoch deuten die Umstände auf eine Entscheidung hin. Die intensive Suche lief bereits seit Mai dieses Jahres. Die Bond-Produzentin Amy Pascal äußerte sich dazu.

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Laut ihrer Aussage soll die finale Entscheidung bis Ende 2026 fallen. Dies gibt der Branche Zeit für die Vorbereitung. Das Feld der Anwärter hat sich deutlich verkleinert. Turner gilt nun als klarer Favorit.