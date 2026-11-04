Calw startet Weltweit Erstes Analoges Fadennetz Gegen Soziale Isolation

Calw installiert ein einzigartiges Fadennetzwerk zur Stärkung des Zusammenhalts. Bürger sammeln Schnur zur physischen Vernetzung als Reaktion auf die Digitalisierung der Gesellschaft im November 2026.

Die Stadt Calw bereitet die Inbetriebnahme des weltweit ersten flächendeckenden Analogen Fadennetzes vor, um der fortschreitenden sozialen Isolation in der digitalen Gesellschaft entgegenzuwirken. Mit der ersten Fadenjagd am Mittwoch, dem 4. November, beginnt das experimentelle Projekt, das von den Schweizer Konzeptkünstlern Frank und Patrik Riklin entwickelt wurde. Oberbürgermeister Florian Kling betonte bei der Vorstellung des Vorhabens, dass die Gesellschaft den Faden zur direkten menschlichen Begegnung verloren habe. Das Projekt zielt darauf ab, diesen Faden wieder aufzunehmen und ihn durch alle Haushalte der Stadt zu ziehen.

Künstlerische Vision Gegen KI Dominanz

Die Zwillinge Frank und Patrik Riklin vom St. Galler Atelier für Sonderaufgaben sehen in der Analogisierung eine direkte Antwort auf die Entpersonalisierung und den Zwang zur ständigen Online-Kommunikation. Sie argumentieren, dass Menschen gegenüber künstlicher Intelligenz unschlagbar bleiben, solange das direkte Miteinander und die Begegnung von Mensch zu Mensch im Mittelpunkt stehen. Die Künstler verstehen die Analogisierung nicht als Angriff auf neue Technologien, sondern als kreative Ergänzung zur Rückbesinnung auf das Greifbare. Ein verbindendes Netz aus gewöhnlicher Schnur soll reale Begegnungen stiften und Nachbarn wieder näher zusammenbringen, während die Gefahr einer digitalen Zombifizierung der Gesellschaft abgewehrt wird.

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Gemeinderat Und Unterstützer Stimmen Zu

Der Gemeinderat der Stadt Calw hat dem außergewöhnlichen künstlerischen Vorhaben bereits in einem konspirativen Treffen seine Zustimmung erteilt. Auch der Verein StadtLandKultur e.V. konnte als Komplize für die Umsetzung gewonnen werden, woraufhin die Planungen und Abstimmungen bereits seit einiger Zeit hinter den Kulissen liefen. Florian Kling verteidigte das Projekt gegen mögliche Kritiker, die Kunstaktionen für entbehrlich halten könnten. Er verwies darauf, dass solche Initiativen der Gesellschaft neue Blickwinkel schenken und Gespräche am Gartenzaun ermöglichen. Damit hätten sie mehr bewirkt als mancher staatliche Fördertopf in den aktuellen Krisenzeiten der Gesellschaft.

Sammelstellen Und Infrastruktur Vor Ort

Als erste Kommune in Deutschland wird Calw ein eigenes Fadennetz knüpfen, das an zentralen Orten der Stadt verankert sein wird. An diesen Standorten entstehen sogenannte öffentliche Fadensammelstellen, an denen Bürger abgeschnittene Schnüre, Bindfäden und Wollreste abgeben können. Zu diesen Orten zählen das Rathaus, die Kulturapotheke, das Mode Schaber am Marktplatz, das Bauzentrum Kömpf, das TSV Sportzentrum sowie alle Bürgerbüros und Ortsverwaltungen. Was sonst in Schubladen, Kellern oder Garagen liegen bleibt oder im Abfall landet, wird zum notwendigen Baumaterial für das Analoge Fadennetz Calw. Mit dem Verlegen des ersten Fadens in einen eigens dafür geschaffenen Schacht wird zugleich eine dauerhafte Kunstinstallation eingeweiht.

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Erste Etappe Sammeln Von November 2026

Nach der Infoveranstaltung für alle Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, dem 10. November, beginnt das eigentliche Experiment in zwei Phasen. Die erste Etappe, das Sammeln, dauert von November 2026 bis Januar 2027. In dieser Zeit ziehen die Riklin-Brüder, das Calwer Kernteam und weitere Freiwillige durch die Stadtteile und Quartiere. Bei kollektiven Fadenjagden klingeln sie an Haustüren und sammeln übrig gebliebene Schnüre. Gesucht sind insbesondere Naturbindfäden, Packschnüre und andere robuste Fadenreste, wobei Nähfaden explizit ausgeschlossen ist. Das Material kann jederzeit in den öffentlichen Fadensammelstellen abgegeben werden, um sufficient Mengen für die weitere Verarbeitung zu gewährleisten.

Zweite Etappe Verlegen Und Weitergeben Bis Mai 2027

Um aus den gesammelten Fadenresten ein verlegbares Netzwerk zu schaffen, müssen sie zunächst auf handliche Fadenrollen aufgewickelt werden. Diese Rollen bilden das Ausgangsmaterial für die zweite Etappe, das Verlegen, das von November 2026 bis Mai 2027 andauert. Dreizehn nummerierte Fadenrollen werden auf die dreizehn Calwer Stadtteile verteilt. Jede Rolle erhält eine Anleitung mit dem Verlegungsprinzip sowie den wichtigsten Sicherheitsregeln. Die Verlegung erfolgt dezentral und nicht zentral organisiert. Die Rollen werden von Haushalt zu Haushalt weitergegeben, wobei jeder Teilnehmer ein Stück Faden verlegt und die Rolle anschließend weitergibt. So verbinden sich die Fäden der Nachbarn zu einem gemeinsamen Fadennetzwerk, aus dem einzelnen Fadenstücken entsteht ein komplexes Netzwerk, das die gesamte Stadt verbindet.