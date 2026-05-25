Cam Newton ermutigt die Kansas City Chiefs, das Promi-Paar aus dem Football-Spieler Diggs und Cardi B an die Stelle von Taylor Swift und Travis Kelche zu stellen, da sie bereits bekannt und beliebt über den Sport hinaus bekannt sind. Newton sieht eine ähnliche Wirkung bei Diggs und Cardi B vor. Während Kelce und Swift eine stabile Hochzeit vorhaben, ist dies bei Diggs und Cardi B nicht der Fall.

Die Beziehung zwischen Travis Kelce und Popstar Travis Swift hatte positive Effekte auf die Kansas City Chiefs . EX-Quarterback Cam Newton ermutigt die Franchise, das nächste Promi-Paar aus Stefon Diggs und Cardi B an die Stelle von Swift und Kelce zu stellen, da diese beiden bereits über den Sport hinaus bekannt und beliebt sind.

Newton rät Reid: 'Hol dir Stefon, Bruder'. Die Hochzeit zwischen Kelce und Swift machte die Chiefs zu mehr als einemFootball-Team. Sie waren fast jede Woche Bestandteil der Popkultur, der TV-Berichterstattung und der Diskussionen in den sozialen Medien. Die Zuschauerzahlen bei den Spielen der Chiefs stiegen an und auch die Trikotverkäufe nahmen zu.

Ein besseres PR als der Hype um Swift und Kelce gab es nicht zu haben. Der ehemalige NFL-Quarterback Cam Newton sieht eine ähnliche Wirkung bei Diggs und Cardi B vor. Beide haben bereits weit über den Sport hinaus Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und Finance-mäßig wäre dies durchaus lohnenswert.

Laut Apex Marketing Group sorgten die Auftritte Taylors Swifts bei Spielen an der Seite von Kelce für einen wirtschaftlichen Effekt von rund 330 Millionen Euro. Cardi B entzündete knapp hinter Swift eine Karriere, auch wenn sie finanziell vielleicht weniger ist. Obwohl Kelce und Swift in wenigen Wochen heiraten und dementsprechend eine stabile Beziehung führen, ist dies bei Diggs und Cardi B nicht der Fall. Beide trieben sich letzten Sommer und im Februar 2026 verkündeten die Trennung





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