New York Giants Running Back Cam Skattebo stoppt die Rückwärtssaltos. Der 24-Jährige begründet seine Entscheidung mit der Verletzung von Aiden Hutchinson.

Der Running Back der New York Giants, Cam Skattebo (24), hat verkündet, fortan auf seine traditionelle Touchdown-Feier im rückwärtigen Salto zu verzichten. Diese entscheidende Absichtserklärung folgte unmittelbar auf die schwere Kreuzbandverletzung von Detroit Lions Star Aiden Hutchinson (26), die sich bei einem Gastspiel in München zuzog. Hutchinson riss sich das Kreuzband bei einem jubelnden Sprung, was die Football-Community im In- und Ausland stark beschäftigte und emotionale Reaktionen auslöste.

Entscheidender Lauf gegen die Jaguars

Während des Spiels der Giants gegen die Jacksonville Jaguars, das mit einem knappen 23:18-Sieg für New York endete, lieferte sich Skattebo erneut als menschliche Kanonenkugel. Er erkämpfte sich dabei mit einem entscheidenden 6-Yards-Lauf das lebenswichtige First Down. Diese Leistung sorgte für enorme Erleichterung beim 24-Jährigen, der zuvor im Spielverlauf einen folgenschweren Ballverlust produziert hatte. Die Anspannung löste sich in pure Freude auf.

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Trotz seiner Ankündigung vollführte Skattebo nach dem Spiel den Salto aus dem Stand. Der Emotionsbolz legte seine Muskeln frei, ließ einen tiefen Urschrei los und sprang sauber rückwärts. Trainer John Harbaugh (64) beobachtete diese Szene an der Seitenlinie mit einer Mischung aus Kopfschütteln und Lachen. Harbaugh kennt die Komplexität dieser Situation aus der Vergangenheit, da sein kompromissloser Ballträger die vergangene Saison vorzeitig aufgrund eines komplizierten Knöchelbruchs beenden musste.

Konflikte zwischen Tradition und Sicherheit

Die Giants hatten Skattebo im Sommer bereits eindringlich ins Gewissen geredet, nachdem dieser in einem Internet-Video erneut einen Salto gezeigt hatte. Harbaugh zeigte sich daher deutlich erfreut über die Ankündigung des Spielers, künftig auf dem Boden zu bleiben und auf gefährliche Akrobatik zu verzichten. Der Trainer unterstützte die Entscheidung des Spielers ausdrücklich und formulierte dabei auch einen sportlichen Wunsch.

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Ich unterstütze seine Entscheidung und hoffe, dass er eine Menge Touchdowns macht, erklärte Harbaugh. Diese Worte deuten darauf hin, dass der Coach die Sicherheit der Spieler priorisiert, aber gleichzeitig die offensive Leistungsfähigkeit nicht aus den Augen verliert. Die Spannung zwischen der gefürchteten und bewunderten Feierkultur in der NFL und den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen bleibt ein ständiges Thema für die Verantwortlichen.

Begründung für das Rückfallverhalten

Nach der Partie erklärte der Übeltäter, warum er trotz des Versprechens schnell rückfällig geworden war. Skattebo gab an, er habe darüber nachgedacht, wollte seinen Fans aber noch einen letzten Salto zeigen. Wenn die Energie danach verlangt, dann verlangt sie eben danach, so der Running Back. Er betonte, dass er für seine Teamkollegen alles tue, was er kann, um Energie ins Team zu bringen. Für ihn ist das Spielen mit Herz und Seele selbstverständlich.

Wenn das also passiert, ist das für mich ganz selbstverständlich und es fällt mir schwer, mich zurückzuhalten, erklärte Skattebo. Er bezeichnete die Aktion als seine zweite Natur. Harbaugh verzieh dem Spieler nach der Partie bereits wieder und grinste verschmitzt. Er könnte einfach nicht anders, oder?, fragte der Trainer. Er konnte es einfach nicht lassen. Die menschliche Komponente und der emotionale Impuls scheinen bei solchen Momenten schwerer wiegen zu können als rationale Entscheidungen.

Ausblick und künftige Strategien

Die Szene zeigt, wie schwierig es ist, etablierte Rituale zugunsten der Verletzungsprävention abzuschaffen. Während die NFL als ganze Liga immer strenger mit sicherheitsrelevanten Aktionen umgeht, bleiben individuelle Stärkerlebnisse ein Kernstück der Sportart. Skattebos Fall verdeutlicht, dass Kommunikation zwischen Spielern, Trainern und der Liga entscheidend ist, um langfristige Änderungen zu erreichen.