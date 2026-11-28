Haas-Teamchef Ayao Komatsu bestätigt, dass Rafael Camara die Formel-2-Meisterschaft verlässt, um sich auf vier Formel-1-Rennen in diesem Jahr vorzubereiten. Der brasilianische Nachwuchsfahrer hatte die Idee selbst geäußert, da die unterschiedlichen Streckenbedingungen in Katar und Abu Dhabi als ideale Vorbereitung für die Saison 2027 gelten. Komatsu betont, dass keine Überzeugungsarbeit nötig war, da alle Beteiligten an einem Strang ziehen und die neue Erfahrung als unbezahlbar für Camaras Entwicklung angesehen wird.

Rafael Camara darf in dieser Saison nicht mehr um den Formel-2-Titel kämpfen, doch laut Haas -Teamchef Ayao Komatsu musste man ihn nicht groß überzeugen, dass er nicht versuchen kann, den Titel in der Formel 2 zu gewinnen, doch laut Haas -Teamchef Ayao Komatsu hat es"nicht viel" Überredungskunst bedurft, um den Brasilianer vom Formel-1-Einsatz für Haas zu überzeugen.

und Alexander Dunne zwei komplette Wochenenden mit Sprint- und Hauptrennen Zeit haben, den Rückstand aufzuholen. Gerne hätte er den Titel in der Nachwuchsserie geholt, doch Haas möchte ihn lieber in Katar und Abu Dhabi in der Formel 1 einsetzen, damit er sich bestmöglich auf die Saison 2027 vorbereiten kann. Das habe auch Camara verstanden:"Ich musste ihn nicht wirklich überzeugen, wir ziehen da alle an einem Strang", beteuert Teamchef Komatsu.

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"Wenn man völlig freie Hand gehabt hätte, hätte er die Aufgabe natürlich zu Ende gebracht und versucht, den Titel zu gewinnen", so der Japaner. "Aber sobald sich die Möglichkeit in der Formel 1 ergab, hat man mit diesen vier Rennen einfach die beste Vorbereitung für das nächste Jahr. " Denn Komatsu weiß, dass die Erfahrung, die Camara bei seinen Einsätzen sammeln wird, von unschätzbarem Wert ist.